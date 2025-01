Calcio Serie D, sette anticipi nel girone A: la capolista Bra pareggia con la Lavagnese, torna alla vittoria il Fossano

(foto andrea lusso a c bra)

Pareggio del Bra sul campo della Lavagnese nell'ultimo (fischio d'inizio alle ore 15) dei sette anticipi della ventiquattresima giornata. Al Riboli termina 1-1 in virtù delle reti, entrambe realizzate nel primo tempo, di Lombardi e Minaj.

Un punto che consente alla capolista di allungare sul Vado (sconfitto dalla Cairese per 2-1 davanti al proprio pubblico), ora terzo a meno 11. Ne approfitta il Varese, corsaro in casa della Sanremese (0-1): la squadra di Floris si riporta al secondo posto ed insegue i giallorossi con nove lunghezze di ritardo.

Importante vittoria, in chiave salvezze, per il Fossano che coglie il risultato pieno al Pochissimo superando di misura (1-0, gol di Muzio) l'Imperia. I blues agganciano in classifica l'Albenga che domenica pomeriggio fa visita al Saluzzo.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Derthona-Gozzano 0-1

Fossano-Imperia 1-0

NovaRomentin-Chieri 6-0

Oltrepò-Chisola 0-2

Sanremese-Varese 0-1

Vado-Cairese 1-2

Lavagnese-Bra 1-1

LE PARTITE DI DOMENICA

Asti-Vogherese

Borgaro-Ligorna

Saluzzo-Albenga

CLASSIFICA: Bra 58, Varese 49, Vado 47, NovaRomentin 45, Gozzano 42, Chisola 41, Ligorna*, Lavagnese 37, Imperia 32, Cairese 30, Saluzzo* 29, Sanremese, Asti* 28, Derthona 27, Oltrepò 25, Vogherese* 24, Borgaro* 20, Albenga* (-1), Fossano 19, Chieri 14

*una partita in meno