Volley A2M. Domani c'è Cuneo-Siena, bivio playoff: battere i toscani per cacciarli all'inferno [VIDEO]

Per la sesta giornata di ritorno la MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare nel proprio palazzetto affrontando Siena.

La formazione toscana, al momento, è la più grande delusione del campionato: partita come una tra le favorite al salto di categoria, la squadra allenata da Gianluca Graziosi non è mai riuscita a convincere appieno. Vuoi per qualche infortunio, ma chi non ne ha, vuoi per altri fattori, dovesse finire oggi la regular season Emma Villas si troverebbe fuori dai playoff. Un fallimento, per il team del presidentissimo Gianmarco Bisogno.

Ma restano ancora 8 giornate da giocare e proprio per questo Siena domani (domenica 26 gennaio, ore 18) scenderà in campo a Cuneo con il coltello tra i denti: se non è l'ultimo treno per i toscani nella rincorsa ai playoff poco ci manca.

Dal canto suo, la MA Acqua S.Bernardo non vuol concedere sconti: gli uomini di Matteo Battocchio sanno benissimo che vincere con Siena, magari da tre punti, significherebbe mettere una seria ipoteca su quello che è il primo obiettivo stagionale dei piemontesi.

All'andata in trasferta fu un 3-2 tiratissimo (17-15 al tie break) per Sottile e compagni. I piemontesi avrebbero onestamente sperato di affrontare la gara di ritorno a ranghi completi, invece dovranno ancora fare di necessità virtù con un solo giocatore pienamente disponibile nel ruolo di opposto: Giulio Pinali (ex di giornata, ha giocato a Siena in A1 nella stagione 2022/2023) domenica scorsa Reggio Emilia ci ha provato, ma dopo un set Battocchio lo ha messo fuori preferendo tornare alle origini con Davide Brignach.

Niente da fare ancora per il brasiliano Maciel, trattenuto a Cipro da problemi burocratici: nonostante il contratto firmato, sembra che all'ambasciata italiana se la stiano prendendo comoda e così Maciel deve attendere un visto. Dovrebbe arrivare a Cuneo all'inizio della prossima settimana.

Nonostante ciò, gli allenamenti in settimana sono andati bene. Ce lo conferma coach Matteo Battocchio, che abbiamo incontrato nella giornata di ieri.

Sponsor del Match Day Cuneo-Siena sarà Energetica Group di Bernezzo, che metterà in palio 3 premi ad estrazione tra tutti coloro che arriveranno entro le 17.20 al palazzetto. Biglietteria e cancelli aperti dalle 16.30. Per coloro che arriveranno entro le 17.20 anche la possibilità di vincere il bracciale del Cuneo Volley con inserto in argento a forma di pallone, realizzato da Casciola Gioielli.