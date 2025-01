Libere Karina, Daniella, Naama e Liri: il viaggio verso casa - Video

(Adnkronos) - Sono state liberate in mattinata le soldatesse Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. Dopo essere arrivate a bordo di suv senza insegne in una piazza di Gaza City per la consegna, sono state consegnate alla Croce rossa che ha firmato dei documenti in vista del rilascio.

Tenute in ostaggio da ottobre 2023, le giovani sono state poi consegnate alle truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza prima di essere portate fuori da Gaza e tornare in Israele dove hanno potuto riabbracciare i loro familiari.