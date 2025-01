Nordio “Improprio pensare che voglia umiliare la magistratura”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Tutte le opinioni sono benvenute, tutte le manifestazioni di dissenso, e ringrazio tutti per una manifestazione estremamente composta, sono il sale della democrazia, ma che si possa pensare che un ministro da 30 anni in magistratura e a tre anni alla guida dell'inchiesta sulle Brigate Rosse, che un ex magistrato possa avere come obiettivo l'umiliazione della magistratura alla quale è appartenuto, lo trovo particolarmente improprio". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli. "Vi pare che, avendo io fatto per 40 anni il pm per essere libero e indipendente, vorrebbe un pmsottoposto al potere esecutivo? Non avverrà mai, non in nome di questa riforma costituzionale", ha aggiunto mentre i magistrati dell'Anm erano già usciti dalla sala. Mentre i presenti hanno applaudito. "Ringrazio ancora una volta l'efficienza e operosità della magistratura. Su quest'ultima vorrei aggiungere due cose. Molte volte ho usato anche espressioni non del tutto in linea con la vulgata generale, però - ha spiegato - di una cosa mi sono sempre sentito orgoglioso, di affermare che è la sua operosità e la sua competenza. Tutte le volte che ho sentito dire che i magistrati lavorano poco o producono poco, ho avuto una sorta di senso di ribellione da magistrato all'epoca e come ministro. La seconda un pò più dolorosa è quella che qualcuno possa pensare che questa riforma costituzionale sia punitiva per la magistratura", ha concluso Nordio.(ITALPRESS).-Foto: Agenzia Fotogramma-