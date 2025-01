Basket, Serie C: grande partenza per Campus che vince nettamente a Cuneo

La S. Bernardo Campus supera nettamente Cuneo in trasferta e centra la seconda vittoria consecutiva nel 2025 e per la seconda volta sfiora i 100 punti (dopo i 98 della scorsa settimana contro Area Pro): la sfida si chiude sul 55-94.

L’avvio ospite è strepitoso: Zampolli, Feliciangeli e Ciocca danno fuoco alle polveri, la difesa è un muro: in 5 minuti è 1-18 ed è time-out locale. Poi i padroni di casa si sbloccano in attacco, ma dall’altra parte i viaggianti continuano a costruire ottimi tiri aperti: dopo dieci minuti è 8-26.

La gara è messa da Campus sui binari desiderati e coach Jacomuzzi può iniziare una partita di ampie rotazioni dove c’è spazio per tutti gli effettivi abili a scendere in campo. La storia del match comunque non cambia e, se anche il secondo periodo vede un pizzico di equilibrio (+19 ospite all’intervallo), la terza e quarta frazione sono di nuovo a senso unico (13-21 e 13-25 i parziali). Da segnalare in serata le ottime prove delle certezze Feliciangeli (19), Zampolli (17), Ciocca (15), ma altrettanto i 12 punti di Gustin, compresa una schiacciata in contropiede che strappa applausi anche dallo sportivo pubblico locale. Sakellariou ne mette 12, Varallo 6 e Di Cola (10) gioca un’ottima gara con penetrazioni e rapide transizioni che i cuneesi non riescono a contrastare. Il match finisce sul 55-94 con gli ultimi minuti di gestione albese.

La S. Bernardo continua così a stare in scia di Savigliano e CUS Torino e può prepararsi con fiducia alla sfida interna del prossimo sabato (1° febbraio alle 19:00 al pala Campus di Corneliano d’Alba) contro My Basket Genova.



Cuneo - S.Bernardo Campus: 55-94 (8-26, 21-22, 13-21, 13-25)

Cuneo: Manfredi M., De Santis 6, Bruschetta, Capelli 12, Orsi 6, Manfredi G. 5, Nicola 2, Paval 4, Bodino 6, Leone 6, Russo 8.

Novipiú Campus: Coti Zelati 3, Di Cola 10, Gandolfo ne, Feliciangeli 19, Varallo 6, Sakellariou 12, Lanfranconi, Gustin 12, Zola ne, Zampolli 17, Ciocca 15.