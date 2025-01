Fossano, presentazione opportunità formative all'estero per i ragazzi di 5° del Vallauri

Sabato 25 gennaio i ragazzi delle classi terminali dell'Istituto Vallauri di Fossano hanno partecipato ad un'assemblea in aula magna organizzata dal gruppo "Europa, Sostenibilità e Cittadinanza" in cui gli sono state presentate opportunità formative che si possono svolgere all'estero per arricchire se stessi, il proprio CV e sviluppare competenze spendibili sia nella prosecuzione degli studi che nell'ambito lavorativo.

Hanno iniziato l'intervento alcuni ex-allievi Vallauri che hanno vissuto esperienze all'estero di vario tipo (Erasmus+, lavoro,...) illustrando cosa gli hanno lasciato: conoscenza di nuove culture uscendo dalla propria "comfort zone" della Granda, creazione di legami-relazioni personali, sviluppo-scoperta di valori personali fondamentali, differenti metodologie didattiche nelle università estere.

Nonostante le inevitabili difficoltà iniziali di conoscenza della lingua straniera, entro poche settimane si sono integrati con la realtà ospitante ed hanno avuto anche la possibilità di viaggiare e "fare i turisti".

L'incontro è proseguito con la presentazione di Europe Direct da parte dell'associazione APICE.

Quest'ufficio presente a Cuneo fornisce informazioni e supporto a tutti coloro che intendono conoscere opportunità di mobilità, studio e lavoro in Unione Europea attraverso siti e portali istituzionali.

A pochi giorni dall'incontro con le aziende organizzato dalla scuola nell'ambito del "Progetto CV" e del "Progetto Orientamento" nella scelta dell'Università, il Vallauri offre ai suoi ragazzi un'ulteriore proposta di crescita personale e di scelta del loro futuro.