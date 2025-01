Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inter. I nerazzurri affrontano, nella 22esima giornata di Serie A, il Lecce al Via del Mare oggi, domenica 26 gennaio. La squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria di misura in Champions League contro lo Sparta Praga, mentre i salentini di Giampaolo hanno perso 4-1 a Cagliari nell'ultimo turno di campionato.

La sfida tra Lecce e Inter è in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Gotti

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.