Lions Club Mondovì Monregalese con Elvio Curti sul tema “La psicofinanza”

Si è tenuto il meeting del Lions Club Mondovì Monregalese dedicato al tema “La psicofinanza ”. Relatore Elvio Curti, vice direttore della Banca d’Alba, presentato dal presidente Carlo Allena che ha evidenziato: “La finalità dell’incontro è migliorare la cultura finanziaria per prendere decisioni più consapevoli. La psicofinanza riconosce che le decisioni finanziarie sono influenzate da una serie di fattori psicologici, emotivi e cognitivi che possono portare a comportamenti irrazionali e la psicofinanza può aiutare a promuovere comportamenti sostenibili.”

Il relatore Curti ha spiegato che il realtà non siamo totalmente razionali nelle scelte finanziarie. Una persona risparmia per ridurre le incertezze del suo futuro, ma tuttavia l’incertezza permane quando l’investimento ha un futuro incerto. Noi pensiamo di essere razionali, ma in realtà non lo siamo, ma poi se sappiamo di essere irrazionali possiamo prevenire alcuni eventuali errori. Si può dire che siamo prevedibilmente irrazionali. Il nostro cervello non ragiona in modo assoluto, ma molte volte si ancora a delle idee e il consulente serve per indirizzarci all’idea corretta. L’economia comportamentale è l’ambito che studia questo settore per poter essere di supporto a colui che deve compiere delle scelte.

Presentato il torneo di padel di beneficienza del 2 febbraio.

A conclusione della serata la socia Lions Francesca Bertazzoli ha presentato l’iniziativa prevista per il 2 febbraio prossimo: il torneo di padel di beneficienza, organizzato dalla STG in collaborazione con il Lions Club Mondovì Monregalese, aperto a tutti coloro che vogliano partecipare, si terrà presso il campo sportivo di Branzola, a Villanova Mondovì. Parte del ricavato andrà all’associazione Sport In.