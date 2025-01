Volley A1F. Cuneo, che vittoria! Arrivano due punti d'oro contro Firenze

Arrivano due punti pesantissimi e preziosissimi per la Honda Olivero Cuneo, in trasferta nella settima giornata di ritorno al Palazzo Wanny di Firenze per la sfida fondamentale contro le ragazze de Il Bisonte Firenze.



La scorsa settimana le cuneesi di coach Pintus avevano ceduto per 3-1 contro Roma, mentre ieri, nell'anticipo della settima giornata, le ragazze della CDA Volley Talmassons si sono aggiudicate invece tre punti contro Pinerolo. La situazione classifica si complica, con Roma, sconfitta 3-0 da Vallefoglia, e Talmassons a quota 13, Cuneo, Perugia e Firenze a 14 alla viglia dei match di oggi.



L'appuntamento con Firenze era dunque fondamentale e le Gatte lo hanno interpretato al meglio, riuscendo a superare le Bisontine al tie break, dopo oltre due ore di gioco. Una partita in cui le biancorosse sono state brave a lottare su ogni pallone e a restare focalizzate sull'obiettivo nonostante i tentativi di rimonta delle padrone di casa.



Partita combattuta fin da subito: Cuneo parte forte e con Cecconello al servizio conquista un break importante, 1-4. Le Gatte si portano avanti e allungano fino 11-16, poi inizi la rimonta delle Bisontine guidate da Malual e Davyskiba. Firenze accorcia le distanze e raggiunge le biancorosse sul 21 pari: finale di set al fotofinish, ma sono le padrone di casa guidate da una super Davyskiba (8 punti su 11 alzate) a chiudere 25-23. Non basta una grande Kapralova che chiude con 7 punti e il 64% in attacco. Secondo set speculare al primo: Cuneo parte forte e allunga, poi Firenze tenta il recupero: le Bisontine arrivano fino a -1, 13-14, poi le Gatte tornano a macinare punti con regolarità, in particolare coinvolgendo i centrali sul finale, e chiudono 17-25.

Parità assoluta fino a 9 nel terzo parziale, poi Malual sale in cattedra e porta le Bisontine ad allungare: Firenze chiude 25-18 con 20 punti messi a segno in attacco contro i 14 di Cuneo, nonostante l'ancora ottima prestazione di Kapralova. Copione opposto nel quarto: ora sono le Gatte, superiori in tutti i fondamentali, a portarsi avanti fin da subito e a condurre per tutto il set, chiudendo in scioltezza 15-25.



Tie-break combattuto, Cuneo prova subito ad allungare portandosi 1-3 e 2-4. Le Bisontine non ci stanno e recuperano, 4-5, poi le Gatte premono sull'acceleratore e trascinante da Dodson si portano avanti, cambiando campo sul 4-8. Firenze rosicchia ancora qualche punto ma

le biancorosse sono inarrestabile e chiudono 9-15, aggiudicandosi due punti preziosissimi e pesantissimi. Premiata MVP del match Anastasiia Kapralova con 21 punti di cui 18 in attacco (47%). Autrice di una grandissima prestazione anche Anna Dodson, 15 punti per lei, 10 in attacco e 5 muri.



Due punti d'oro dunque per le Gatte, che sono state brave a non mollare nonostante la rimonta subita nel primo set e l'essere state sotto 2 set a uno. Una grande prestazione di squadra che consente alle biancorosse di raggiungere quota 16 in classifica, superando Firenze a 15, e raggiungendo Perugia, vincitrice proprio oggi contro Novara al tie break.

E Perugia sarà proprio la prossima avversaria delle Gatte. Domenica 2 febbraio infatti le biancorosse tornano tra le mura amiche per affrontare la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, squadra diretta concorrente per la salvezza capace di mettere in difficoltà team rodati e che nelle ultime

giornate si è aggiudicata punti pesanti. Appuntamento quindi a domenica 2 febbraio alle ore 16:00.



IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Firenze: al palleggio Battistoni, opposta Malual, centrali Baijens e Butigan, bande Nervini e Davyskiba, libero Leonardi.

Sestetto Cuneo: in regia Signorile opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Dodson, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.



PRIMO SET

Subito a segno Nervini, poi Kapralova da seconda linea, 1 pari. Bjelica vincente in pallonetto eNervini murata da Dodson, 1-3. Ancora Bjelica in pallonetto, Gatte +3. Cecconello out al sevizio, 2- 4. Anche Dodson vincente in pallonetto, 2-5. Martinez passa in mezzo al muro, 2-6. Batte fuori anche Bjelica, 3-6. A segno Davyskiba, 4-6. Bjelica vincente in pipe, 4-7. Ancora Davykiba, 5-7. Errore Bisonte al servizio, Cuneo +3. Davyskiba e Bjelica a segno, 6-9. Kapralova sulle mani alte del muro, 6-10. Anche Malual passa alta sul muro, 7-10. Errore Davyskiba al servizio, 7-11. Bjelica murata da Nervini, 8-11. Out Butigan al servizio e Malual a segno, 9-12. Forte Martinez in diagonale, 9-13. Fast di Baijens e time out Firenze. Mani out di Nervini, 10-14. Dodson a segno in 7, 10-15. Vincente Davyskiba contro il muro di Cuneo ed errore al servizio, 11-16. Sbaglia anche Dodson, 12-16. Ace di Battistoni su Kapralova, 13-16. A segno Kapralova, 13-17. Malual contro le mani del muro, 14-17. Butigan in primo tempo, Firenze a -2 e time out Pintus. Si torna in campo e

subito Kapralova a segno, 15-18. Malual sopra il muro, 16-18. Kapralova in pipe, 16-19. Errore Cecconello al servizio, 17-19. Sbaglia Bjelica, 18-19. Primo tempo dubbio di Dodson, si chiama il check ed è dentro: 18-20. Pallonetto di Baijens, Malual da seconda linea e Davyskiba sulle mani del

muro: 21-20, Firenze avanti e secondo time out Cuneo. Mani out di Martinez, 21 pari. Kapralova vincente in diagonale, 21-22. Davyskiba a pallonetto, parità. Ancora Davyskiba, 23-22. Kapralova a segno, di nuovo parità, entra Brambilla a servire per Cuneo e Firenze si gioca il suo secondo time out. Davyskiba a segno in diagonale, 24-23. Kapralova murata, 25-23.



SECONDO SET

Primo tempo di Cecconello, Martinez in diagonale e errore di Malual: 0-3. Finta di Battistoni, 1-3. Murata Dodson, 2-3. Murata anche Martinez, 3 pari. Serve Bjelica per sbloccare Cuneo, 3-4. Errore di Nervini, 3-5 primo break Cuneo. A segno la fast di Firenze e poi Martinez, 4-6. Errore di

Davyskiba, Gatte a +3. Murata Davyskiba da Dodson, 4-8 e time out Firenze. Ancora a segno la fast di Firenze, 5-8. Imprecisione nel campo di Firenze, 5-9. Kapralova a segno, 5-10. A segno Acciari entrata per Baijens, 6-10. Errore di Battistoni al servizio, 6-11. Malual in pallonetto, 7-11. Sbaglia

anche Davyskiba al servizio, seguita da Kapralova, 8-12. Vincente di Bjelica, 8-13. Cagnin a segno in diagonale, 9-13. Martinez a segno in diagonale, 9-14. Errore al servizio di Bjelica, 10-14. Vincente Battistoni sotto rete, 11-14. Ace di Cagnin su Martinez, 12-14. Fast di Baijens, 13-14 e time out Cuneo. Serve Martinez per sbloccare le biancorosse, 13-15. Murata Davyskiba, 13-16. Mani out vincente della stessa giocatrice bielorussa, 14-16. Kapralova vincente in diagonale, 14-17. Fast out di Acciarri, 14-18. Murata Acciarri, 14-19, Firenze si gioca il video check ma non c'è invasione. Batte out Dodson, 15-19. Bjelica a segno da seconda linea, 15-20. Ace di Signorile, 15-21 e secondo time out Firenze. Errore di Bjelica, 16-21. Primo tempo di Cecconello e entra Bakodimou per servire per Kapralova, ace: 16-23. Malual sblocca Firenze, 17-23. Ancora Cecconello in primo tempo, 17-24. Malual a segno in parallela, 18-24. Dodson a segno in primo tempo.



TERZO SET

Dentro Agrifoglio e confermate Acciarri e Cagnin. Subito a segno Davyskiba in mani out. Risponde Cecconello in primo tempo, parità. Anche Acciarri in primo tempo, 2-1. Out Bjelica in attacco, 3-1. Sbaglia Davyskiba al servizio e punto di Cagnin, 4-2. Dodson in primo tempo, 4-3. Malual vincente,

primo break Firenze. Errore al servizio della stessa Malual, 5-4. Kapralova trova la parità. Errore di Dodson al servizio, 6-5. Baijens in fast, 7-5. Vincente Kapralova seguita da Davyskiba, 8-6. Ancora a segno Kapralova, 8-7. Errore di Malual in attacco, 8 pari. Acciarri murata, 8-9. Vincente Malual in

pallonetto, ancora parità. Ace di Agrifoglio su Kapralova e Bjelica murata, 11-9, break Firenze. Mani out di Malual, 12-9 e time out Cuneo. Out Bjelica, 13-9, entra Bakodimou per Kapralova. Primo tempo di Cecconello sblocca Cuneo, 13-10. Subito a segno Malual, 14-10. Vincente Martinez e mani out di Malual, 15-11. Ricezione slash capitalizzata da Firenze, 16-11. Entra Brambilla per Martinez. Sette di Baijens e secondo time out Cuneo. Cagnin a segno, 18-11. Mani out di Brambilla, 18-12. Malual ancora a segno, 19-12. Out Bakodimou, si chiama il video check: decisione confermata, rientra Kapralova. Grande punto di Kapralova, 20-13. Fast out di Firenze, 20- 14. Pallonetto vincente, 21-14. Mani out di Bjelica da seconda linea, 21-15. Murata Davyskiba, 21- 16 e time out Firenze. Mani out vincente di Davyskiba, 16-22. Ancora a segno Kapralova, 17-22. Acciarri in primo tempo, 23-17. Bjelica in mezzo al muro, 23-18. Out Cecconello al servizio, 24-18. La chiude Malual.



QUARTO SET

Formazione di Firenze confermata, subito a segno Martinez. Errore di Davyskiba in attacco, 0-2. Ancora out Davyskiba, Cuneo a +3. Baijens in fast sblocca Firenze e poi Dodson out, 2-3. Martinez in mezzo al muro, 2-4. A segno Davyskiba in diagonale, 3-4. Murata Bjelica, parità. Kapralova in pipe, 4-5. Imprecisione di Acciarri, 4-6 e break Cuneo. Primo tempo Dodson, 4-7. Malual out in parallela e time out Firenze. Murata Malual, 4-9. Ancora errore Malual, 4-10. Vincente Dodson sotto rete, 4-11 e Signorile: 4-12. Bjelica vincente da seconda linea, 4-13, esce Agrifoglio per Battistoni e time out Firenze. A segno Nervini entrata per Davyskiba, 5-13. Pallonetto di Bjelica, 5- 14. Errori al servizio di entrambe le parti, 6-15. Baijens a segno. Malual al servizio sbaglia, 7-16. Doppio muro su Martinez, 9-16. 10-16 e time out Cuneo. Baijens murata, 10-17. Errore di Malual in attacco, 10-18, entra Agrifoglio. Malual fuori, 10-19. A segno Nervini, 11-19. Mani fuori vincente di Bjelica e punto di Firenze, 12-20. Mani out di Brambilla, 12-21. Giacomello entrata per Malual vincente, 13-21. Kapralova murata, 14-21. Pipe di Bjelica, 14-22. Errore di Cagnin, 14-23. Kapralova murata, 15-23. Sbaglia ancora Malual, 15-24. Baijens in primo tempo e Malual sbaglia: 15-25.



QUINTO SET

Subito a segno Bjelica, 0-1. Cecconello a segno, 0-2. Malual a segno, 1-2. Cagnin murata, 1-3. Baijens in primo tempo, 2-3. Cecconello sotto rete, 2-4, primo break Cuneo. Baijens in fast, 3-4. Murata Bjelica, parità. Primo tempo Dodson, 4-5. Davyskiva murata da Dodson, 4-6. Ancora Dodson in primo tempo, 4-7. Palla slash capitalizzata da Dodson, 4-8. Muro di Dodson, 4-9, time out Firenze. Baijens in fast, 5-9. Dodson in primo tempo, 5-10. Malual contro il muro, 6-10. Mani out su Kapralova, 6-11. Nervini a segno, 7-11. Pallonetto Malual, 8-11 e time out Cuneo. Subito a segno Kapralova, 8-12. Ancora Kapralova a segno 8-13 e time out Firenze. Malual murata, 8-14. Bjelica out in diagonale, 9-14. Si chiama il check per palla in-out: palla out. Punto Bjelica contro il muro, 9-15.