Sci femminile, Coppa del Mondo di Discesa a Garmisch: Marta Bassino dodicesima

Era già successo perché quando ci sono loro, lo spettacolo è sempre assicurato. Il 14 dicembre 2019 Sofia Goggia aveva battuto per 1/100 Federica Brignone al termine di un combattutissimo Super-G a Sankt Moritz. Cinque anni e un mese dopo, è successo il contrario nella Discesa di Garmisch, alla fine di un testa a testa spettacolare. La carabiniera di La Salle ha vinto con il tempo di 1’,35”,83/100 lasciando a 1/100 la finanziera bergamasca, mentre la campionessa olimpica di Pechino 2022, la svizzera Corinne Suter dello Ski Club Schwyz, in crescendo di condizione, si è piazzata terza a 19/100.

La grande giornata dell’Italia è stata completata dalle altre atlete: decima la finanziera trentina Laura Pirovano e dodicesima Marta Bassino, a dimostrazione del fatto che l’alpina di Borgo San Dalmazzo in velocità si ritrova sempre. Nelle prime trenta anche la finanziera gardenese Nicol Delago quattordicesima, l’alpina valtellinese Elena Curtoni quindicesima, la poliziotta gardenese Nadia Delago diciannovesima, la carabiniera della Val Badia Vicky Bernardi ventinovesima. I 100 punti acquisiti vincendo la Discesa di Garmisch consentono a Federica Brignone di salire a quota 739 punti nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile, portando a 105 lunghezze il vantaggio su Lara Gut-Behrami. Sofia Goggia sale alla quinta posizione con 501 punti. Le azzurre sono in vetta alla classifica di specialità: 289 punti per Brignone e 260 per Goggia.

Oggi, domenica 26 gennaio, la tappa bavarese della Coppa del Mondo femminile si completa con il SuperG, la cui partenza è prevista alle 11.