Cuneo, venerdì la consegna della Costituzione ai neo diciottenni

Oltre 120 neo diciottenni, nati nelle annualità 2006 e 2007 e residenti nel territorio comunale, parteciperanno venerdì 31 gennaio alla cerimonia di consegna della Costituzione organizzata dall'Amministrazione Comunale in Sala San Giovanni. Alla cerimonia prenderanno parte, oltre alla Sindaca Patrizia Manassero e all’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico, anche un ospite d'eccezione come il Dott. Gianluca Guida, Direttore del Carcere minorile di Nisida (Napoli), il personale dello sportello Informagiovani e dello sportello Europe Direct Cuneo, che consegnerà una copia della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, e la Presidentessa AVIS Cuneo Rosina De Luca, che illustrerà ai presenti l’importanza della donazione del sangue.

Per coloro che non potranno partecipare alla cerimonia di consegna, è prevista la possibilità di ritirarne una copia presso l’Informagiovani di Cuneo (in Via Santa Maria n. 1) durante le ore di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al giovedì 8.30 - 12.00 e al pomeriggio su appuntamento, venerdì 8.30 -12.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Informagiovani:

Tel. 0171/444504

e-mail: informagiovani@comune.cuneo.it