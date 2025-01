Campionati regionali di atletica a Fossano e Aosta: titoli per Martinelli, Tallarico e Peano

Il pistino di Fossano, sabato 25 gennaio ha assegnato i titoli regionali Allievi, Junior e Promesse di velocità e ostacoli. Per l’Atletica Mondovì Andrea Tallarico si è laureato campione nei 60 ostacoli Allievi vincendo la finale in 8”45 (nuovo p.b.) davanti ad Alessandro Stroppiana (8”59) e Francesco Pernicone (8”68), mentre nelle qualifiche si era già messo davanti a tutti con 8”59 (11° Alessio Lombardo 10”88). Bronzo tra gli Junior per Cristian Boschetti in 8”63 - due centesimi meglio nelle batterie con 8”61 ad un passo dal minimo per gli italiani- alle spalle dei novaresi Michele Gallini 8”30 e Giulio Cesare Ventura. Nelle Allieve quarta in finale in 9”38 Anna Rita Mamiedi nella gara che ha fatto segnare il record italiano per la settimese Alessia Succo in 8”19.

Titoli anche nello sprint puro dove la Succo in 6”50 ha bissato il successo; Mamiedi 7”26 e Matilda Rovere 7”27, più indietro Lucia Chiecchio 7”54, Giulia Priola 7”70, Camilla Danni 7”91. Tra le junior ottava Beatrice Dotta 7”07 e Giulia Fresia a poca distanza (7”16). Argento per Francesca Bilardo con 6”91 nelle U23 dietro Aurora Barbero Vignola 6”61 nelle Promesse.

Al maschile vittorie per l’Atletica Mondovì con Vincenzo Martinelli nelle Promesse in 6”06 all’esordio con la nuova canotta arrivato dalla Sisport e per Tommaso Pibiri in 6”07 nella finale riservata agli assoluti (non valevole per il titolo). Sulla stessa distanza nono crono per Lorenzo Lequio negli Allievi in 6”50, che non è riuscito a confermare l’ottimo 6”36 delle batterie (in gara anche Andrea Auddino 6”58, Alessio Lombardo 6”67, Mattia Trosso 7”06); sesto Junior in 6”33 Valerio Cerri; primi esclusi dalle finali il doglianese Davide Rolfi (Atl. Fossano, 6”45) e Boschetti (6”48).

Atletica Mondovì in gara anche ad Aosta con le ottime prove al debutto stagionale per il gruppo lanci del tecnico Pietro Rossi. Nel peso terzo posto assoluto per il palermitano Giovanni Pipitone al personale con 11,47 mt, subito davanti ai compagni Emanuele Peano, prima Promessa con 10,70 mt, e lo stesso Pietro Rossi al PB di 10,34 mt. Per Giovanni, al rientro dopo 11 anni, e Emanuele, proveniente dal CBS Borgaretto e seguito dal tecnico Stefano Valerio, si tratta dell’esordio con i nuovi colori conditi da una medaglia importante. Per Jonathan Kamwena altro personale (8,74 mt) negli Allievi, 7,83 mt per Anna Giulia Toscano nella stessa categoria (purtroppo tre nulli per Alessia Audisio). Sofia Kila, sesta generale, coglie il bronzo tra le Promesse con 9,66 mt.

Nel triplo (non valido per assegnazione titolo) successo per Matilda Rovere nelle Allieve con 10,41 (battuta per 18 cm. la milanese Laura Martelli; quinta assoluta Beatrice Dotta con 10,38 (seconda Junior), e per Daniele Dellapiana finalmente sopra il muretto dei 13 metri (13,08 mt). Si segnala il successo di Andrea Tallarico nei 60 ostacoli Allievi in 8”48 (cinque centesimi meglio delle batterie), e la terza piazza di Federico Lisa nei 60 mt con un doppio 6”96; seconda posizione di Cristian Boschetti nei 60 ostacoli Juniores (8”67) e terzo Giacomo Rabezzana in 7”42 negli allievi – qui quinto Mattia Tagliapietra in 7”56 – e di Mattia Rocco nei 60 hs Assoluti con 9”23.

Ancora medaglie per Giulia Priola nel salto con l’asta seconda allieva con 2,40 mt e per nell’alto Silvia Boero terza Junior con 1,40 mt.

Nell’asta Mattia Rocco scavalca l’asticella a quota posta a 3,60 mt.