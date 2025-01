Cuneo: Azione convoca l'assemblea provinciale in vista dei congressi del 15 febbraio

Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, si prepara anche in provincia di Cuneo ai congressi che nella giornata di sabato 15 febbraio eleggeranno segretario, presidente, direttivo e delegati dell’assemblea nazionale per la provincia di Cuneo.

Nell’ottica di preparare al meglio il partito allo svolgimento di questo importante momento di confronto democratico interno, il commissario provinciale Giacomo Prandi ha convocato, domenica 2 febbraio alle ore 11, a Cuneo presso l’indirizzo di via Dante Livio Bianco 1, l’assemblea precongressuale provinciale di Azione.

Lo scopo dell’assemblea è quello di far confrontare gli iscritti sulle prospettive e le idee di Azione in provincia di Cuneo e sulle candidature e mozioni presentate in vista dei congressi. All’assemblea parteciperà la commissaria regionale di Azione Piemonte, l’Onorevole Daniela Ruffino, per confrontarsi con gli iscritti anche delle prospettive regionali e nazionali di Azione.