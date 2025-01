Donati libri alle biblioteche del territorio e alla casa di riposo di Dogliani grazie al Lions Club Carrù Dogliani

Nel corso del mese di gennaio, il Lions Club Carrù-Dogliani ha consegnato numerosi libri che sono andati ad arricchire le biblioteche di Clavesana, Rocca de' Baldi e Somano e a crearne una presso la Casa di Riposo San Giuseppe di Dogliani.

Questi momenti si inseriscono nel service "biblioteca d'argento", che, attraverso il recupero e la catalogazione di libri spesso non più utilizzati, intende donare agli

ospiti delle case di riposo ed alle persone meno giovani la gioia del leggere. La compagnia della lettura di un buon libro, in qualunque fase della vita, riteniamo noi Lions, possa aiutare ad affrontare le difficoltà ed essere uno stimolo per continuare a sognare.

Ad accogliere il gradito dono le volontarie che si occupano della catalogazione e del prestito dei volumi belle varie biblioteche: a Clavesana la sig.ra Maria

Teresa Forzano, a Rocca de' Baldi la signora Rosanna Bertolino, a Somano le signore Clelia Montanaro, Rita Rolfo e Marisa Serentha.

Per la Presidente Romana Gaiero e i soci del Lions Club Carrù-Dogliani è stata una proficua collaborazione rivolta a chi ama perdersi nelle pagine di un bel libro.