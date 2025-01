Malta, 18enne sarda cade dal quarto piano di un albergo: è grave

(Adnkronos) - È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, una 18enne di Arzachena caduta dal quarto piano a Malta. La giovane si trovava in vacanza in albergo e, a quanto risulta, era in compagnia del fidanzato 27enne anche lui del centro gallurese. Si trovavano in albergo quando la ragazza è finita giù da una finestra del quarto piano. Un tendone ha attutito la caduta, salvandole la vita.

Non è ancora chiaro ciò che sia successo in quella camera d'albergo e tutte le possibilità sono al vaglio degli inquirenti, dalla lite al gesto volontario.

L'episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso e non è stato l'unico dramma che ha colpito la sua famiglia: oggi ad Arzachena c'è stato il funerale del nonno paterno.