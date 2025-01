Sinner, slitta il ritorno in campo: Jannik si ritira dal torneo di Rotterdam

(Adnkronos) -

Jannik Sinner salterà il torneo di Rotterdam. Il tennista azzurro aveva già annunciato che dopo il trionfo agli Australian Open si sarebbe concesso un periodo di riposo, e a quanto pare bisognerà aspettare più a lungo del previsto per vedere il numero uno del ranking di nuovo in campo.

Sinner ha infatti fatto sapere che non parteciperà all'Atp 500 di Rotterdam, in programma dall'1 al 9 febbraio, torneo a cui arrivava da campione in carica. A comunicare la decisione dell'azzurro è stata la stessa organizzazione del torneo, che in una nota ufficiale ha riportato le parole di Jannik: "Dopo esserci consultati con il mio team-, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open".

La priorità di Sinner, come aveva già annunciato, ora è il riposo: "Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto". A commentare la decisione anche il direttore del torneo Richard Krajicek: "L'Australian Open è stato lungo e duro per Jannik. È un vero peccato sia per lui che per noi che i suoi sforzi gli impediscano di partecipare a Rotterdam".