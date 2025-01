BOCCE / Nel volo di A2 Auxilium Saluzzo a punteggio pieno

Sempre intensa l’attività boccistica per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo. Nella specialità volo, nel campionato di A2, successo per il team saluzzese, che ha espugnato con determinazione per 18 a 6, la Centallese. Una vittoria che permette alla formazione saluzzese, di guidare a punteggio pieno, con 8 punti nel girone A. Sabato 1 febbraio, trasferta in terra toscana contro il Fossone, che nelle due partite di campionato, ha conquistato due pareggi. Nella serie A femminile, turno di riposo per le giocatrici di Paolo Costa. Il team saluzzese, tornerà in campo nel prossimo settimana, del 1 e 2 febbraio, in una doppia trasferta, contro la Spilimberghese e Cussignacco. Nella specialità petanque, sconfitta casalinga per 10 a 12 nel campionato di serie A, per la compagine di Pietro Fornetti,contro i liguri del Muller Biancheri di Bordighera. Il prossimo fine settimana, il campionato sarà fermo; ritornerà sabato 8 febbraio,con il derby casalingo contro la Bocciofila Buschese, che è a zero punti come la compagine saluzzese. Nella gara provinciale a terne, giocata alla Bisalta di Peveragno, vittoria per il team saluzzese con Diego Rossa, Daniele Ferrato e Gioacchino Demartini.