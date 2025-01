L’U17 del Cuneo Volley conquista l’ottavo posto al Trofeo La Piave

Buona prova degli atleti biancoblù al Trofeo La Piave, con l’ottavo posto che riflette il lavoro fatto in palestra e rappresenta uno sprone a migliorare ulteriormente dopo essersi misurati con alcune delle squadre più competitive d’Italia.

Il percorso dei Fiöi è iniziato nella mattinata di sabato con due ottime vittorie per 2-0 contro le formazioni del VTC San Donà di Piave e dell’AVolley Schio Torrebelvicino. Nel primo pomeriggio, l’ultima partita del girone ha visto i ragazzi cuneesi affrontare il Volley Treviso, poi classificatosi al terzo posto nel torneo, con la vittoria di questi ultimi.

Grazie alle vittorie ottenute in mattinata, gli atleti di coach Rizzo hanno concluso il girone al secondo posto.

La giornata di sabato si è chiusa con i quarti di finale, in cui i biancoblù hanno affrontato e perso contro i pari età dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio, poi vincitori del torneo.

La mattinata di domenica ha visto la squadra impegnata nella semifinale per le posizioni dal quinto all’ottavo posto. I cuneesi hanno affrontato gli atleti del Kioene Padova, subendo una sconfitta dopo una partita combattuta, svantaggiati anche a causa di un infortunio.

L’ultimo match del torneo, contro il Modena Volley, valido per la finale settimo-ottavo posto, è stato vinto dagli avversari, assegnando così ai ragazzi di coach Rizzo l’ottava posizione finale nel torneo.

Coach Mauro Rizzo si è espresso così alla fine del torneo: «C’è un po’ di amaro in bocca per l’andamento del torneo e per l’infortunio di Rosati, ma, al netto di tutto, posso affermare che il divario rispetto alle squadre più forti si sta riducendo. Senza l’infortunio, un paio di partite avrebbero potuto avere un esito diverso, permettendoci di scalare la classifica finale. Nonostante ciò, considero questo torneo positivo e sono soddisfatto perché i ragazzi hanno risposto bene, si sono messi a disposizione e hanno dato il massimo delle loro possibilità».

«Concludiamo questo torneo con un ottavo posto che, a dirla tutta, lascia un po' di amaro in bocca - ha dichiarato Umberto Baldi, schiacciatore dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo -. Sapevamo di avere le capacità per ottenere un risultato migliore, ma abbiamo pagato caro la mancanza di lucidità in alcuni momenti cruciali, perdendo partite che erano decisamente alla nostra portata. Tuttavia, confrontarci con altre grandi realtà del panorama italiano è stata una preziosa opportunità che ci ha permesso di crescere e ci ha fornito importanti spunti per migliorare».

Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi U., Boggione L., Caristo S., Chiapella S., Coniglio V., Forestello M., Grandis F., Mapelli N., Massa J., Mastantuoni A., Merola D., Rocchia M., Rosati L., Tanaceto N.

Allenatore: Mauro Rizzo

Allenatore: Mario Barbiero