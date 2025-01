Il furgone andato completamente distrutto in Strada Orti

Traffico bloccato per una mezz'ora e lunghe code, ma per fortuna nessun ferito. Queste le conseguenze dell'incendio di un furgone verificatosi nelle prime ore della serata di oggi, martedì 28 gennaio, al chilometro 40+900 della SS231 in Strada Orti, a Bra.

Sul posto la Polizia Locale di Bra, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Ignote al momento le cause del rogo che comunque è accidentale. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il mezzo è andato completamente.