Cherasco: venerdì 7 febbraio incontro con la giornalista Nadia Boffa

Nell’ambito della rassegna di “Contaminazioni”, eventi culturali cheraschesi, in collaborazione con la commissione delle Politiche giovanili, venerdì 7 febbraio Nadia Boffa, giornalista freelance e collaboratrice fissa dell’Huffpost Italia, esperta di Medio Oriente, terrà un incontro sul tema “Il Medio Oriente: un mosaico in continua evoluzione”.

Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti in tutto lo scenario internazionale, ma in particolare in Medio Oriente. La regione, che molto spesso, erroneamente, è considerata da noi europei molto lontana, ha subito una vera e propria trasformazione. Le sfere di influenza, in seguito alla guerra tra Israele e Iran e i suoi proxy sono cambiate e lo hanno fatto nell’arco di pochi mesi. Ci troviamo ora di fronte ad un Medio Oriente con un puzzle ancora più intricato, se vogliamo, rispetto a prima. E dove sono emersi come potenze regionali nuovi attori. Per capire però come si è trasformato il Medio Oriente, in questo anno e tre mesi di guerra, dobbiamo partire da come si presentava il quadro regionale all’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, il 7 ottobre del 2023. Sia chiaro, il Medio Oriente non è mai stata un’area pacifica e probabilmente mai lo sarà. È invece sempre stata un’area multiforme, un intricato puzzle di lotta tra poteri, tra cui i principali, dal 1979, ovvero dalla Rivoluzione islamica iraniana, sono Israele e Iran. È altrettanto vero però che nel periodo antecedente al 7 ottobre 2023 si era assistito ad un tentativo di normalizzazione dei rapporti tra importanti attori mediorientali che si sono scontrati in passato, direttamente o indirettamente, nelle guerre per procura.

L’appuntamento con Nadia Boffa e la sua visione del Medio Oriente è alle ore 20.45, nella chiesa di San Gregorio, modera Gianluca Gioetti. Ingresso libero.