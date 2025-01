TENNIS / Numeri da record per la prima tappa del Fitp Junior Program alla Vtt di Lagnasco

È stato un altro fine settimana da ricordare quello andato in archivio domenica 26 gennaio alla VTT di Lagnasco. Dedicato ancora una volta al tennis del futuro, dei giovanissimi, categoria che da queste parti e da sempre gode di un'attenzione particolare.

Era in programma la prima tappa del circuito Fitp Junior Program e la nota da segnalare è in primis quella numerica. Ben 220 infatti i partecipanti nei diversi tabelloni dei quali 50 i tennisti di casa che si allenano e crescono, non solo tecnicamente, sui campi del centro lagnaschese: “Un ringraziamento al main sponsor – sottolinea la dirigenza della VTT – Valgrana S.p.A. che ha fornito i pacchi gara e i premi. Così alla Federtennis Piemonte per la costante fiducia accordataci. Vogliamo inoltre rivolgere un grosso grazie alle famiglie dei nostri allievi per la continua vicinanza al nostro impegno nei loro confronti. La presenza massiccia dei ragazzi della Scuola Tennis VTT alla manifestazione appena conclusa è la perfetta testimonia della sinergia instaurata con i giovani allievi e le rispettive famiglie”.



Partecipazione nutrita a vincente: “Complimenti – prosegue la dirigenza – a Giulio Mellano, vincitore di tappa nella Categoria RED del tabellone principale; a Filippo America, finalista nello stesso draw; a Umberto Ferraro, finalista nella categoria Red del tabellone B; a Beatrice Caffaro, vincitrice di tappa nella Categoria Orange del tabellone principale; e ancora a Elena Uslenghi, finalista nello stesso tabellone; a Matilde Viola, finalista nel tabellone B della categoria Orange; a Nia Caccia, vincitrice categoria Green tabellone B; a Vittoria Bertaina, finalista nel main draw di categoria Green; a Marco Coletti, il migliore nella categoria SuperGreen tabellone B; a Giorgio Revello, finalista nella categoria Green tabellone B; a Giovanni Banchio e Andrea Rivoira, semifinalisti categoria SuperGreen nel tabellone principale”.

Un week-end speciale che merita un “applauso a tutti i partecipanti e alle loro famiglie – conclude la dirigenza VTT – uniti nel nome del divertimento e del gioco che trovano espressione anche nel momento agonistico”.