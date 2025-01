Calcio Serie D: il Bra non si ferma, Aloia e Tuzza mandano il Derthona al tappeto

Non si ferma la marcia del Bra. La squadra di Nisticò supera il Derthona nella venticinquesima di campionato ottenendo la decima vittoria nelle ultime dodici partite, diciannovesima su 25.

La capolista conserva il vantaggio di nove punti sul Varese, che ha la meglio sull'Oltrepò.

Al Bravi, dove Pautassi e Gerbino sono stati omaggiati prima del fischio d'inizio per la centesima in giallorosso, finisce 2-0 in virtù delle segnature di Aloia e Tuzza nelle fasi iniziali di gioco.

LA CRONACA

Alla prima occasione il Bra si porta in vantaggio. Marcatore Aloia, il più lesto a ribadire in rete dopo la respinta del portiere su Minaj, innescato da Pautassi. I giallorossi sono padroni del campo, fanno girare il pallone veloce e raddoppiano al minuto 20. Aloia diventa assist-man: Tuzza trafigge Cizza dal limite dell'area, 2-0. Il tempo di rimettere la sfera al centro e Minaj sfiora il tris, Cizza stavolta si oppone. Derthona non pervenuto al Bravi, i padroni di casa chiudono la prima frazione avanti di due gol.

Pronti via e Giallombardo scalda i guantoni al portiere avversario dopo che il solito Aloia aveva recuperato e difeso un pallone d'oro. Segnali dal Derthona al 52'. Gabrielli ci prova dalla lunga distanza, Ribero dice no con una grande parata. Turi si gioca un doppio cambio, rivoluzionando la linea offensiva: La Cava e Mariani rilevano Mencagli e Gabrielli. Poco dopo tocca Gagliardi, in campo al posto di Tocila. Nisticò risponde con Zanon e Chiabotto per Giallombardo e Tuzza. Ancora cambi a venti dal termine: Rosa subentra a Aloia, Disegni a Giacchino. La partita prosegue senza particolari sussulti, ad eccezione di un tentativo di Zanon che si spegne sull'esterno della rete e di una paratona di Ribero su Mariani. Il triplice fischio dell'arbitro chiude i giochi: Bra batte Derthona 2-0.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Tos, Giorcelli, Sganzerla; Mawete (82' Sangarè), Giallombardo (66' Zanon), Gerbino, Tuzza (66' Chiabotto), Pautassi; Aloia (71'Rosa), Minaj (82' Legal). A disp: Ariello, Cannatelli, Legal, Sangarè, Sardo, Capraro. All Nisticò

Derthona (5-3-2 ): Cizza, Saidi, Arcidiacono, Fissore, Procopio, Nobile (79' Robotti); Carli, Giacchino (71' Disegni), Tocila (64' Gagliardi); Gabrielli (60' Mariani), Mencagli (60' La Cava). A disp: Mandrino, Daffonchio, Bonicco, Nani. All Turi

Gol: 8' Aloia, 20' Tuzza

Ammoniti: Carli

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno; assistenti Gerardo Graziano di Vicenza e Filippo Scorteccia di Firenze