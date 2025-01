Ad Alba un aiuto scolastico per le famiglie in difficoltà con il progetto P.U.O.I.

Investire nel futuro, passo dopo passo. È questa la filosofia che guida il progetto P.U.O.I. - Percorsi, Opportunità, Istruzione, un’iniziativa rivolta alle famiglie con figli e figlie che frequentano la seconda media ad Alba, Bra, Cuneo e Mondovì, e che possiedono un ISEE inferiore a 15.000 euro. L’obiettivo è sostenere i giovani nel loro percorso scolastico e costruire, insieme, un domani più stabile.

"Il Comune di Alba ha aderito al progetto P.U.O.I., finanziato dall’Impresa Sociale 'Con i Bambini' e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. È un’opportunità concreta per supportare le famiglie a basso reddito, dalla seconda media alla fine del biennio delle superiori, prevenendo l’abbandono scolastico e migliorando il livello di istruzione dei ragazzi tra gli 11 e i 16 anni residenti a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì", spiega l’assessora all’Assistenza scolastica e all’Istruzione, Donatella Croce.

Il cuore dell’iniziativa è il risparmio incentivato: una formula che triplica gli importi risparmiati dalle famiglie. Chi accantona ogni mese 10, 20 o 30 euro per tre anni, vedrà questa cifra moltiplicata grazie a un fondo dedicato. I risparmi saranno disponibili per coprire spese scolastiche, sportive o culturali, come libri, mensa, corsi, gite, ma anche per acquistare materiale tecnologico indispensabile per lo studio, come computer e tablet.

Ma non finisce qui. Il progetto prevede un accompagnamento personalizzato nell’orientamento scolastico, con incontri pensati per aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studi superiori. Inoltre, sono stati inseriti momenti di educazione finanziaria per sensibilizzare le famiglie sull’importanza del risparmio e della pianificazione economica.

Le famiglie interessate possono iscriversi compilando il modulo online sul sito candidatura.progettopuoi.it o utilizzando il QR code dedicato. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i referenti Lorenzo Viberti (tel. 3332607607, vibertil@cooperativavorso.it) e Chiara Pedemonte (tel. 3338129700, pedomontec@cooperativavorso.it).