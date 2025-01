Alice Turco ha subito un risentimento muscolare e dovrà restare ai box per alcune partite.

A comunicarlo la Honda Olivero Cuneo, il cui staff medico sta lavorando intensamente per stabilire il miglior piano di recupero per la palleggiatrice, in modo da farla rientrare in campo al più presto.

La società ringrazia lo staff medico e augura ad Alice un rapido ritorno sul taraflex.