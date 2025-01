Il cordoglio per Simonetta Avalle: il ricordo della Honda Olivero Cuneo

La Honda Olivero Cuneo piange, insieme a tutto il mondo del volley italiano, la scomparsa di Simonetta Avalle, pioniera della pallavolo femminile.

Avalle è stata la prima storica allenatrice di Serie A, arrivandoci con Tor Sapienza e vincendo poi una Coppa CEV con Colli Aniene.

Per questi motivi e per l’enorme influenza avuta, la società si unisce al cordoglio del mondo della pallavolo italiana per la scomparsa di Simonetta Avalle, facendo le proprie condoglianze alla famiglia.

In particolare l’allenatrice verrà ricordata nella partita casalinga contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia per volontà di tutto lo staff, in particolare quella di coach Lorenzo Pintus, in un momento di memoria nel prepartita.