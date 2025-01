'Ndrangheta, maxi blitz in Italia: 44 arresti tra Calabria, Lazio, Piemonte e Lombardia

(Adnkronos) - Maxi operazione contro la 'ndrangheta in varie località della costa jonica calabrese e nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia. I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e del Ros, coordinati della Dda, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti nei confronti di 44 indagati per i quali il gip del Tribunale di Catanzaro ha disposto l'applicazione di misure cautelari, di cui 15 in carcere, 29 agli arresti domiciliari.

I reati ipotizzati nei loro confronti sono associazione di tipo ‘ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e diversi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti. Ulteriori dettagli saranno diffusi nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 in Procura, a Catanzaro.