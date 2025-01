Savigliano: gesto anticonservativo blocca il traffico ferroviario della Torino-Savona

Risulta interrotto a Savigliano dalle 17.32 di oggi (mercoledì 29 gennaio) il traffico della linea ferroviaria Torino-Savona per un improvviso e tragico incidente: una persona avrebbe effettuato un gesto anticonservativo in corrispondenza dei binari.

Lo scenario è stato confermato dai carabinieri provinciali, attualmente al lavoro con i rilevamenti del caso. E dalle tante segnalazioni dei passeggeri dei treni dell’area sud del Piemonte, in qualche maniera tutti coinvolti dall’interruzione del servizio.

Attualmente la circolazione ferroviaria risulta interrotta in tutta l’area. Appena possibile informazioni sullo sblocco del traffico ed eventualmente l’entrata in azione di mezzi di trasporto sostitutivi.

Dove chiedere aiuto

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112. Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it. Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.