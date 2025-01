Sette equipaggi della Granda pronti a sfidare le dune del Marocco a bordo di vecchie Panda

Sono ben 350 gli equipaggi che prenderanno parte all'edizione 2025 del Panda Raid, una gara amatoriale di circa 2000 chilometri, a tappe, tra le dune e le piste del deserto marocchino, tra tramonti mozzafiato, polvere e dromedari. Una gara di abilità ma anche di resistenza, perché il deserto è insidioso e complesso e sa mettere a dura prova, le vetture ma non solo.

Si può partecipare solo con le "vecchie" e mitiche 4x4 oppure con le Seat Marbella.

La particolarità di questa avventura, giunta alla sua diciassettesima edizione, è quella di escludere l'utilizzo della tecnologia. Non solo si viaggia su auto vecchie e prive di comodità, ma non si utilizzano GPS o sistemi di navigazione tecnologici. Insomma, ci si orienta con pochi strumenti e con quelli che accompagnano da sempre l'umanità: il sole e le stelle.

L'edizione di quest'anno si svolgerà dall'11 al 18. Alla partenza ci saranno ben sette team cuneesi.

Ci sarà per la terza volta Manuel Aime, meccanico di Cervasca. Con lui Cristian Ribero, sempre meccanico.

Un secondo equipaggio è quello composto da Marco e Mauro Dalmasso, alla seconda partecipazione. In partenza anche Andrea Grottaroli, al suo secondo Panda Raid, in squadra con Stefano Rossi.

Di nuovo in viaggio i fratelli Ledda, Gabriele e Andrea, già tra i partecipanti dell'edizione del 2024.

Ben tre gli equipaggi provenienti da Dogliani: sono quelli composti da Mauro e Andrea Spinardi, Gino e Andrea Giano e infine da Mario Albesiano e Jocopo Romeo.

L'appuntamento è ad Almeria, nel sud della Spagna, per le verifiche dei mezzi e il passaggio in Marocco, pronti a partire il giorno 11 aprile. Un'avventura bellissima, praticamente in autosissestenza, tra le piste sabbiose del Marocco, attraversando chilometri di sabbia, tra mille incognite, difficoltà ed emozioni, solo con bussola, roadbook, intuizione e spirito di avventura. Dando la precedenza ai dromedari...