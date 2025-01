Volley A2M. Ecco Maciel, giramondo del volley approdato a Cuneo: "Sono qui per fare la differenza" [VIDEO]

Concluso l'iter burocratico, da oggi (martedì 29 gennaio) Daniel De Souza Maciel è a tutti gli effetti un giocatore di Cuneo. Il brasiliano, che ha finalmente ottenuto il visto consolare per raggiungere l'Italia da Cipro, ultima piazza dove ha giocato prima di giungere in Piemonte, è regolarmente tesserato in Italia.

Maciel è stato presentato nel pomeriggio a San Defendente di Cervasca, presso la sede di DUEDI srl, distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia e sponsor di Cuneo Volley. A fare gli onori di casa Enzo Borgna, co-titolare dell'azienda.

"La squadra manifestava il bisogno di avere un aiuto - ha spiegato il direttore sportivo di Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo in conferenza stampa -. Seppure le condizioni di Giulio Pinali stiano migliorando di giorno in giorno, lasciano comunque sempre un alone di incertezza e così ci siamo mossi in tal senso". La scelta è caduta su Daniel Maciel: "La stagione entra nel caldo, era doveroso intervenire. Le strade si sono incrociate: alla nostra ricerca si è unita la voglia di Daniel di fare qualcosa di diverso. Il giocatore ha manifestato un entusiasmo incredibile nello sposare la nostra causa. Siamo speranzosi, ma soprattutto fiduciosi che ci possa traghettare verso i playoff".

"Ho fatto tre allenamenti insieme con i miei compagni e li ho visti giocare domenica scorsa contro Siena - ha esordito Daniel, che parla un ottimo italiano -. È un bel gruppo. Tecnicamente mi hanno lasciato un'ottima impressione, sono felice di farne. Voglio ringraziare la società per avermi dato fiducia".

Maciel è un giramondo della pallavolo internazionale: "Ho iniziato nel mio Paese, il Brasile, dove ho disputato tre campionati di Superlega, poi ho voluto andare a conoscere il mondo. Ho giocato in tantissimi campionati diversi: Francia, Repubblica Ceca, Asia, Indonesia, Austria, Svizzera e ultimamente a Cipro. Ma anche in Italia, dove ho disputato un ottimo campionato con Tuscania qualche stagione fa anche se fummo sfortunati perché il palleggiatore titolare aveva avuto dei problemi. Se viaggi tanto accumuli esperienza e diventi una persona più interessante".

Fisicamente Daniel sembra essere pronto per scendere in campo: "Aveva un ottimo rapporto con la società di Cipro - ha precisato Brugiafreddo -. Per questo appena è caduta l'ultima palla del campionato per 15 giorni ha avuto la possibilità di utilizzare la palestra pesi per un lavoro personale specifico, ma anche di gruppo con altri compagni. Non ha perso la forma, è arrivato da noi già pronto per gli allenamenti".

Alla domanda se crede di poter fare la differenza in squadra, il brasiliano non ha avuto alcun dubbio nel rispondere: "Certo. Voglio portare la mia esperienza e dare il mio contributo per qualcosa in più".

LA NOSTRA INTERVISTA A DANIEL MACIEL NEL VIDEO A SEGUIRE: