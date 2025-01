Cuneo, quale futuro per la Consulta Giovanile? L'incontro in sala ConVivere

La Consulta Giovanile Comunale si è riunita apertamente il 26 gennaio 2025 presso la sala di ConVivere, un progetto della parrocchia San Paolo realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per discutere il futuro, l'identità della Consulta all'interno del nostro comune e le azioni concrete da portare avanti per rendere Cuneo una città più a misura di giovane.

Il presidente Gabriele Farina ha aperto l'incontro con un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando quanto sia fondamentale il ruolo dei giovani nel costruire una comunità più dinamica e inclusiva. La parola è poi passata alla consigliera Denisa Lupu e alla vice-presidente Alexia Viliga che hanno guidato il gruppo che ha progettato l’incontro sul tema della riflessione sull'identità della Consulta, invitando i presenti a condividere idee e obiettivi per rafforzarne la presenza e l'impatto sul territorio.

Tra i temi affrontati, il futuro dei giovani è stato al centro del dibattito. Denisa Lupu, con delega alla comunicazione e ai social, ha proposto nuove strategie per coinvolgere un numero maggiore di ragazzi attraverso i canali digitali, mentre Davide Zavagno, responsabile degli eventi, ha illustrato alcune idee e collaborazioni per creare iniziative che rendano Cuneo più attrattiva per i giovani.

Edoardo Alberione ha sottolineato l'importanza di rafforzare i rapporti con le scuole e la Consulta Provinciale degli Studenti, per promuovere progetti educativi che rispondano alle reali esigenze dei ragazzi. Francesco Garelli, delegato ai rapporti con le associazioni e gli esterni, ha invece evidenziato la necessità di costruire sinergie con le realtà locali per creare opportunità concrete e inclusive.

Tutti i partecipanti hanno concordato sull'importanza di trasformare le idee in azioni concrete. Nei prossimi mesi, anche grazie al lavoro del segretario Enrico Marzano si lavorerà per formare gruppi tematici dedicati ai vari progetti, mantenendo un dialogo costante con l'amministrazione comunale e coinvolgendo attivamente la cittadinanza attraverso incontri aperti e strumenti digitali.

“La Consulta dimostra sempre più di riuscire a unire concretezza e serietà con la freschezza che connota i più giovani. - dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico – È con soddisfazione che vediamo come i componenti del direttivo abbiano un’età media molto bassa e dimostrino un’attivazione di fondo della parte giovane della città sempre più diffusa. Venerdì la consulta sarà con noi alla consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni, sarà un’altra ottima occasione per presentarsi alla città giovane”.

“Questo incontro è stato un ottimo punto di partenza per fare davvero la differenza” - ha detto Gabriele Farina - “La Consulta è pronta a mettersi in gioco per rendere Cuneo un luogo dove i giovani possano sentirsi protagonisti.”

L'energia e la determinazione emerse dall'incontro fanno ben sperare per il futuro. La Consulta Giovanile Comunale continua a dimostrarsi un esempio concreto di partecipazione attiva e impegno per la comunità.