Presentato in Regione a Torino il Grand Prix Fie 2025 "Trofeo Inalpi" di fioretto maschile e femminile

E’ stato presentato questa mattina a Torino, nella sede della Regione Piemonte, il GRAND PRIX FIE 2025 “TROFEO INALPI” di fioretto maschile e femminile in programma all’Inalpi Arena dal 7 al 9 febbraio.



La prova torinese, alla nona edizione e ancora tappa inaugurale delle tre prove del calendario Grand Prix FIE dedicate al fioretto, radunerà anche quest’anno sotto la Mole l’eccellenza internazionale di questa specialità schermistica.



Ad aprire l’incontro Michele Torella, Presidente dell’Accademia Scherma Marchesa, società organizzatrice dell’evento schermistico: “Nove edizioni di Grand Prix FIE, dal 2014 a oggi, dopo quelle di Coppa del Mondo: una gara che è cresciuta grazie anche alle qualità offerte dalla città, che soprattutto negli ultimi anni ha saputo attrarre molti eventi di caratura mondiale. La competizione, a punteggio doppio rispetto a una prova di Coppa del Mondo, accoglierà oltre 400 atleti da tutto il mondo. Ringraziamo la Federazione Italiana Scherma che rinnova la fiducia all’Accademia Scherma Marchesa nell’assegnazione della tappa.”



A Torella si aggiunge l’olimpionico Daniele Garozzo, ora neo vice presidente vicario della Federazione Italiana Scherma, che da atleta non ha mai mancato un appuntamento col Trofeo Inalpi, salendo sul podio nel 2023: “Posso confermare da ex atleta che la gara torinese è davvero amatissima e ambita da tutti i fiorettisti: è una delle gare più belle, esiste da tanti anni anche come Coppa del Mondo. Gareggeranno tutti gli otto medaglisti olimpici azzurri, ora impegnati in Coppa del Mondo. Ci tengo a citarne alcuni: Alessio Foconi, che ha chiuso l’Olimpiade parigina in modo forse un po’ opaco, ma che adesso arriva a Torino da protagonista sul podio delle precedenti prove di Coppa del Mondo, e a Torino avrà ulteriore modo di rifarsi. Ci sarà anche il ritorno di Alice Volpi, che è anche la mia compagna di vita e che rientra alle gare dopo un periodo di riposo. E poi Filippo Macchi, perché ha fatto un’Olimpiade meravigliosa e perché proprio qui a Torino lo scorso anno ha fatto il primo podio della sua giovanissima e vincente carriera.”



L’assessore allo Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli: “Un evento che conferma il ruolo strategico del nostro territorio nel panorama sportivo mondiale: è per me emozionante pensare che nella nostra regione si organizza l’unica tappa italiana ed europea, nonché una delle tre prove mondiali del circuito Grand Prix. Significa credibilità e riconoscimento di capacità organizzative che premiano i nostri investimenti nei grandi eventi. Lo sport rientra in una rete territoriale in cui crediamo molto anche per quanto riguarda le politiche giovanili e l’impatto economico nella nostra regione”.



L’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta: “Il Grand Prix FIE Trofeo Inalpi rinnova il legame storico fra Torino e la scherma, valorizza e rinnova la grande tradizione culturale di uno sport che la nostra città ha saputo promuovere e coltivare nel tempo”.



Matteo Torchio, responsabile Marketing di Inalpi: “Inalpi continua ad affiancare il Grand Prix FIE in una crescita simultanea, da un lato la gara e dall’altra l’azienda in una condivisione di valori che si riconferma anche nel 2025, e sempre con maggiore forza”.



Le gare verranno coperte mediaticamente da SKY SPORT ARENA canale 204 e NOW per la diretta di semifinali e finali.