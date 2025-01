Sci di fondo, la Coppa del mondo torna a Cogne: Lorenzo Romano presente

La Coppa del Mondo di fondo torna a Cogne dopo sei anni di assenza e si presenta con un panorama da favola: la neve tanto attesa nel mese di gennaio è caduta puntuale. Trenta centimetri di coltre bianca hanno accolto gli atleti arrivati da Engadina già lunedì sera e subito in pista questa mattina per una sgambata e per provare i tracciati che da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio ospitano la nona tappa del calendario della Coppa del Mondo.

Folta la spedizione azzurra con 24 atleti capitanati da Federico Pellegrino e l’esordio assoluto in Coppa del Mondo per Stefania Corradini, Maria Eugenia Boccardi e Lucia Isonni.

Convocati anche Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Simone Mocellini, Alessandro Chiocchetti, Giacomo Gabrielli, Giandomenico Salvadori, Lorenzo Romano, Mikael Abram e Martin Coradazzi. E poi ancora Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Federica Cassol, Cristina Pittin e Martina Bellini, oltre alle tre esordienti.

Venerdì apertura con la team sprint, poi nel pomeriggio l’esibizione del violinista Andrea Casta, sulle hit di oggi e di ieri. Alle 18.30 la presentazione delle squadre, prima della grande festa. Sabato 1 febbraio la sprint, domenica 2 la gara individuale.