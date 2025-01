Torna lo Smile Volley Camp: Bracci, Giuliani, Bosetti e Serniotti tra i componenti dello staff tecnico

Tutto pronto per lo Smile Volley Camp, che quest'anno arriverà all'incredibile edizione numero 17, riservata a atlete e atleti dal 2007 al 2015.

E anche quest'anno non mancano grosse novità per questa edizione del Camp che conferma i tre turni: da domenica 13 a sabato 19 luglio, da domenica 20 a sabato 26 luglio, da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto.

Ad Artesina, nel comprensorio del Mondolè Ski, nel comune di Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, gli atleti saranno ospiti delle strutture dell’Hotel Marguareis (tre stelle), in camere con bagno privato. Le sedute di allenamento si svolgeranno presso i gli impianti sportivi del monregalese, oltre che sui campi limitrofi all’albergo.

STAFF TECNICO: A uno staff già di altissimo prestigio degli scorsi anni, l'edizione dello Smile Volley Camp 2025 vedrà aggiungersi nuove figure fra le più prestigiose sul territorio nazionale, a garanzia di un livello tecnico tra i migliori d’Italia per Camp de genere.

Confermatissima per tutte le tre settimane la presenza di Marco Bracci, ormai un fedelissimo del Camp, campione della Generazione di Fenomeni con Julio Velasco. Con la maglia azzurra, Bracci ha vinto praticamente tutto: Mondiali, Europei, Coppa del Mondo, due medaglie olimpiche. Nei club ha conquistato sei scudetti, Coppe Italia e ben 13 successi internazionali. Dal 2006 è stato tecnico federale, collaborando con la nazionale italiana femminile di Barbolini e sedendo su alcune panchine di Serie A2 ed A1, come Marsala, Caserta e Scandicci. Attualmente con la sua squadra toscana di Castelfranco di Sotto sta disputandoi il campionato di serie A2 femminile.

Lo staff di quest'anno si arricchisce del tecnico di Modena di Serie A1 maschile, Alberto Giuliani, fra gli allenatori più vincenti della pallavolo maschile italiana. Nel suo palmares, tra le altre cose, 3 scudetti italiani con Cuneo e Macerata, un campionato greco, una Coppa Cev, una Coppa Italia. Inoltre, è stato tecnico delle nazionali di Slovacchia e Slovenia.

Torna con noi anche il professor Giuseppe Bosetti, che è da considerarsi uno dei guru della pallavolo giovanile, risultando l'allenatore più vincente del panorama giovanile italiano. Fra i suoi trascorsi anche le nazionali femminili Maggiore e Juniores, mentre dopo 5 anni di settore giovanile nella società turca del Vakifbank dove, insieme alla moglie Franca, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, negli ultimi anni è stato direttore tecnico dell'ambizioso progetto lombardo Visette/Busnago, e delle nazionali giovanili bulgare.

Ormai è una figura di riferimento dello Smile Volley Camp quella di Roberto Serniotti, tecnico a livello internazionale capace di vincere innumerevoli trofei nazionali ed europei, tra le altre vittorie ha nel suo palmares un'incredibile Champions League nel 2003 con la squadra di Tours, e due Coppa Cev con Roma e Berlino. Poi innumerevoli i trofei da primo tecnico o come componente dello staff con Cuneo, Trento, Roma e Atene, con anche collaborazioni con le Nazionali maggiori di Italia e Francia. Attualmente Roberto Serniotti è alla guida della formazione francese maschile del Cannes.

In tutte le tre settimane si alterneranno le giocatrici di serie A Alessia Populini (Venelles - Francia), Sofia Rebora (Busto Arsizio), Alice Farina (Volley Bergamo) e Veronica Allasia (Concorezzo).

Lo staff sarà completato da tecnici di alto livello, fra i quali spiccano Claudio Basso, allenatore della Serie A2 femminile del Mondovì Volley, e Alessio Bellagotti, tecnico della serie B2 femminile dell'Alessandria Volley.

NOVITA' SMILE BEACH VOLLEY CAMP 2025!

Un'altra grossissima novità è lo Smile Beach Volley Camp, una settimana di alta specializzazione con tecnici della società monregalese pluripremiata a livello nazione dell'Ultima Spiaggia. Con posti limitati, gli iscritte e gli iscritti, che dovranno essere delle annata dal 2009 al 2012, si alleneranno presso il Centro Sportivo del Beila a Mondovì, e soggiorneranno anche loro presso l'Hotel Marguareis di Artesina.

SMILEOFNEPAL: AIUTIAMO I BAMBINI DI KATHMANDU!

Anche quest'anno una parte dei proventi per dare un piccolo aiuto a situazioni particolari. Per questo abbiamo deciso di aderire al progetto Smileofnepal, per aiutare bambini nepalesi in difficoltà a Katmandhu, con la missione di creare il primo "Villaggio Smile Of Nepal" dove potremo accogliere sempre più bambini e per farli vivere al suo interno protetti e felici. Il Villaggio avrà gli alloggi, una mensa, uno spazio dove fare i compiti post scuola ed un giardino dove i bambini potranno giocare e praticare sport divertendosi! Nel mese di ottobre consegneremo personalmente il nostro aiuto.

Per informazioni o per autonomamente aderire al progetto si può accedere a smileofnepal.com.

COSTI E SCONTISTICHE

La quota dello Smile Volley Camp ammonta a 400€, comprensiva di tutte le lezioni tecniche, trattamento di pensione completa, assicurazione infortuni e completino ufficiale.

Chi si iscrive più settimane potrà soggiornare gratuitamente in hotel nel week end fra una settimana e l'altra.

Se si iscriveranno più fratelli, la quota per iscritto sarà di 390€.

PER INFO E ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono riservate a chi ha partecipato all'edizione 2024 fino al 16 febbraio (fine a esaurimento posti).

Dalle ore 24 del 16 febbraio saranno aperte a tutti.

Per informazioni si può scrivere a smilevolleycamp@libero.it, telefonare al numero 347 3930359 (Maurizio), o al numero 338 7147780 (Floriana)