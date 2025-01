Volley maschile Serie C: VBC Mondovì in trasferta a Verbania nella prima del girone di ritorno

Nella quattordicesima giornata – prima del girone di ritorno del campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso sabato alle ore 20.30 dall’ ostica ed insidiosa trasferta di Verbania.

In classifica generale dopo tredici giornate i monregalesi, che arrivano dal sofferto successo per 3-1 in casa del Biella ottenuto nell’ ultimo impegno del girone d’ andata, sono in testa con 37 punti sui 39 disponibili (12 vittorie e 3 sconfitte, 38 set vinti e 8 persi), al secondo posto c’ è il Lasalliano Torino con 31 punti (10 vittorie e 2 sconfitte, 34 set vinti e 15 persi), al terzo posto si trova l’ Acqui con 30 punti (11 vittorie e 2 sconfitte, 35 set vinti e 15 persi), al quarto posto il Verbania con 30 punti (9 vittorie e 4 sconfitte, 31 set vinti e 19 persi), al quinto l’ Arti Volley Collegno con 27 punti (9 vittorie e 4 sconfitte, 34 set vinti e 22 persi), al sesto posto il S. Paolo Torino con 24 punti (8 vittorie e 5 sconfitte, 28 set vinti e 22 persi, al settimo posto l’ Asti con 23 punti (8 vittorie e 5 sconfitte, 29 set vinti e 22 persi), all’ ottavo il Chieri con 18 punti (6 vittorie e 7 sconfitte, 21 set vinti e 23 persi), al nono il Santhià con 14 punti (4 vittorie e 9 sconfitte, 19 set vinti e 30 set persi), al decimo il Boves con 13 punti (5 vittorie e 8 sconfitte, 21 set vinti e 32 set persi), all’ undicesimo il Cuneo con 12 punti (4 vittoria e 9 sconfitte, 20 set vinti e 32 persi), all’ undicesimo il Boves con 10 punto (4 vittorie e 7 sconfitte, 17 set vinti e 28 persi), al dodicesimo il Parella Torino con 10 punti (3 vittorie e 10 sconfitte, 16 set vinti e 33 persi), al tredicesimo il Biella con 5 punti (1 vittoria e 12 sconfitte, 13 set vinti e 36 persi) ed al quattordicesimo il Racconigi con 3 punti (1 vittoria e 12 sconfitte, 8 set vinti e 38 persi).

Coach Massimo Bovolo ed i suoi collaboratori hanno sfruttato questa pausa per lavorare principalmente sotto l’ aspetto tecnico e tattico per alzare il livello e la qualità del gioco della squadra e trovare nuove soluzioni tattiche per rendere più varie ed imprevedibili le azioni offensive dei monregalesi.

“Senza dubbio – afferma coach Bovolo – abbiamo disputato un girone d’ andata eccezionale: infatti all’ inizio della stagione nessuno avrebbe potuto immaginare di riuscire a conquistare ben 12 vittorie su 13 gare e di iniziare il girone di ritorno con 6 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Ovviamente siamo molto contenti, ma siamo consci che la strada è ancora molto lunga ed impervia: infatti c’ è ancora da giocare tutto il girone di ritorno, in cui oltretutto dovremo affrontare fuori casa le più immediate inseguitrici e queste sono tutte trasferte molto impegnative sia per il valore degli avversari che per la logistica e la struttura degli impianti, in cui non è mai facile riuscire ad esprimersi al meglio. Inoltre, essendo la capolista, contro di noi tutti vorranno fare la partita dell’ anno e di conseguenza tutti daranno il 110% per cercare di compiere l’ impresa (ed il primo esempio l’ abbiamo avuto a Biella due sabati fa nell’ ultima di andata). Noi dovremo continuare a lavorare con molta intensità e determinazione, affrontando tutte le avversarie con grandissima umiltà ed essere bravi ad esprimerci sempre al massimo sia fisicamente che di testa. Sabato siamo attesi da una trasferta decisamente molto difficile in casa del Verbania quarto: all’ andata riuscimmo a vincere 3-0, ma loro sono notevolmente migliorati, subendo solo più 3 sconfitte in 12 partite, con l’ ultimo stop patito il 7 dicembre in casa contro il Lasalliano Torino. Per noi questo è un test molto interessante ed impegnativo, in grado di fornirci utili indicazioni sia per il presente che per il futuro.”