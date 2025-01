Incidente aereo Usa, Trump attacca Biden e Obama sulla sicurezza

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Dopo aver convocato una conferenza alla Casa Bianca il presidente Donald Trump si è presentato chiedendo ai giornalisti un minuto di silenzio per tributare le vittime della collisione tra l'aereo dell'American Airlines e un elicottero dell'esercito nei pressi del Ronald Regan Airport a Washington. "Vi parlo questa mattina dopo ore di angoscia per tutta la nazione. Poco prima delle 21 di ieri sera il jet regionale dell'American Airlines trasportava 60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio si è scontrato con un elicottero dell'esercito che trasportava tre membri del servizio militare sul fiume Potomac - ha affermato Trump - Entrambi gli aerei si sono schiantati all'istante e sono stati immediatamente sommersi nelle acque del Potomac, una vera tragedia". Trump ha anche affermato che "le ricerche sono andate avanti tutta la notte, sfruttando ogni risorsa a disposizione". Il presidente ha reso noto che in questo momento sono in corso indagini da parte dell'esercito statunitense e della National Transportation Safety Board per fare chiarezza su quanto accaduto: "Scopriremo come si è verificato questo disastro e faremo in modo che niente del genere accada mai più", rivendicando anche la nomina di Chris Rocheleau, veterano da 22 anni, a capo della Federal Aviation Administration. Per ottenere la nomina definitiva Rocheleau dovrà ottenere la conferma anche da parte del Senato.Successivamente Trump ha criticato gli ex presidenti democratici Barack Obama e Joe Biden, accusandoli di aver abbassato gli standard della sicurezza aerea e attribuendo a loro le responsabilità della collisione tra il volo dell'American Airlines e un elicottero dell'esercito militare nei pressi del Ronald Regan Airport di Washington: "Ho messo la sicurezza al primo posto, Obama, Biden hanno messo la politica al primo posto. La loro politica era orribile, la loro politica era la peggiore - ha affermato Trump -. La FAA sta reclutando attivamente lavoratori che soffrono di gravi disabilità intellettive, problemi psichiatrici e altre condizioni mentali e fisiche nell'ambito di un'iniziativa di assunzione basata sulla diversità e l'inclusione, descritta sul sito web dell'agenzia". Secondo Trump il programma degli ultimi anni ha consentito l'assunzione di persone con problemi di udito e vista, nonchè di paralisi ed epilessia, ribadendo che i controllori del traffico aereo "devono essere dei geni talentuosi, naturalmente talentuosi. Non puoi avere persone normali che fanno il loro lavoro". -foto Ipa Agency-(ITALPRESS).