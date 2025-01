Oggi il corteo degli agricoltori in centro a Cuneo: "Chiediamo misure straordinarie a sostegno dell'agricoltura"

Chiedere lo stato di crisi dell'agricoltura, misure straordinarie, riconoscimento del 'made in Italy' e revisione del sistema assicurativo per far fronte agli eventi calamitosi straordinari.

Questi sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto gli Agricoltori Autonomi a tornare in piazza per manifestare. In Granda è stata organizzata una 'tre giorni', iniziata martedì 28 gennaio con un dibattito, a Peveragno, che ha visto anche la presenza di alcune autorità del territorio, tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, il collega del Comune di Cuneo Andrea Girard, il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi, quello di Saluzzo Franco Demaria e quello di Lagnasco Roberto Dalmazzo.

Si legge nel manifesto dell'associazione "Siamo agricoltori e allevatori piemontesi che hanno deciso di rappresentare sé stessi e le proprie aziende in prima persona, perché non ci sentiamo più tutelati – si legge nei manifesti esposti sul piazzale della protesta -. Le finalità dell’associazione sono portare la voce degli agricoltori ai tavoli locali, regionali e nazionali (…)", quindi rivendicare "una giusta remunerazione per gli agricoltori e il giusto prezzo per i loro prodotti, che non deve mai essere inferiore al relativo costo di produzione".

La seconda giornata è stata dedicata al tema della Peste Suina Africana (PSA), blue tongue e l'afta epizooica, con l'intervento delle autoritàsanitarie e professionisti del settore.

Mentre per la tre giorni un presidio statico è stato organizzato a Mondovì, ieri sera a Peveragno è stato ricreato il logo della manifestazione, con l'utilizzo dei trattori partecipanti alla manifestazione, in vista della giornata odierna che vedrà la sfilata dei trattoristi in centro a Cuneo.

Il corteo sarà in Città attorno alle 10, partirà da via Degli Artigiani a Beinette (zona industriale) e seguirà il percorso attraverso via Genova in direzione Cuneo, per poi percorrere via Savona, corso Marconi, corso Garibaldi, piazza Galimberti, corso Nizza, corso Brunet e viale Angeli. Il ritorno è previsto sulla stessa direttrice.

Una ventina i mezzi autorizzati a partecipare dalla Questura.

MODIFICHE VIABILITA'

Dalle ore 10 alle 12, sarà vietato il transito dei veicoli lungo il percorso del corteo. In particolare, non sarà possibile transitare su corso Nizza tra l’incrocio con i corsi Giolitti e Brunet e piazza Galimberti e sulla stessa piazza dedicata all’eroe della Resistenza. La polizia stradale potrà effettuare ulteriori deviazioni e modifiche al traffico per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

dalle ore 09:30 alle ore 11:30 le sotto elencate linee effettuano le seguenti deviazioni di percorso in Cuneo.

LINEA 93 CUNEO -> VINADIO: piazza Torino, corso Kennedy, corso IV Novembre, stazione Fs, corso Giolitti, corso Nizza, percorso regolare

LINEA 91 CUNEO -> SALUZZO

LINEA 176 CUNEO -> MONDOVI’

piazza Torino, corso Kennedy, corso IV Novembre, stazione Fs, corso IV Novembre, corso Kennedy, piazza Torino, percorso regolare

LINEA 92 CUNEO -> DRONERO: piazza Torino, corso Kennedy, corso IV Novembre, stazione Fs, percorso regolare

Vengono SOPPRESSE le seguenti fermate: CORSO NIZZA (da Piazza Galimberti a Corso Giolitti) CORSO GIOVANNI XXIII CORSO MARCONI PIAZZA GALIMBERTI CORSO GIOLITTI (Escluso linea 93)

LINEE URBANE

LINEA 1 CUNEO -> ROCCAVIONE: corso Kennedy (fermata ex eliporto), corso IV Novembre, Stazione Fs, corso Giolitti, Corso, corso Nizza, percorso regolare

LINEA 2 CUNEO -> MADONNA DELLE GRAZIE

LINEA 5 CUNEO -> SPINETTA -> VILLAGGIO COLOMBERO

LINEA 9 CUNEO -> MAGLIANO ALPI

Stazione Fs, corso IV Novembre, corso Kennedy, piazza Torino, Circonvallazione Nord (dir. Brogo Gesso), percorso regolare

LINEA 3 CUNEO -> BERNEZZO

LINEA 4 CUNEO -> SAN PIETRO GALLO -> BOSCO DI BUSCA

LINEA 6B CUNEO CORSO NIZZA -> DONATELLO -> CASCINA COLOMBARO

LINEA 7 CUNEO -> TARANTASCA

LINEA 8 CUNEO -> RONCHI

Corso Kennedy (ex eliporto), corso IV Novembre, Stazione Fs, percorso regolare

LINEA 6A CUNEO CORSO NIZZA -> SAN PAOLO -> SAN ROCCO

Corso Kennedy (ex eliporto), corso IV Novembre, Stazione Fs, corso Giolitti, corso Nizza, corso Vittorio Emanuele, percorso regolare

LINEA G PARK CIMITERO DIESCESA BELLAVISTA

Corso Kennedy, largo De Amicis, corso Kennedy, piazza Torino, percorso regolare

Vengono SOPPRESSE le seguenti fermate di: CORSO NIZZA (da Piazza Galimberti a Corso Giolitti) CORSO GIOVANNI XXIII CORSO MARCONI PIAZZA GALIMBERTI