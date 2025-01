Castagnole delle Lanze è ufficialmente un Comune Amis di Gite Fuori Porta in Piemonte

Castagnole delle Lanze entra a far parte dell’iniziativa "Comune Amis" promossa dal progetto Gite Fuori Porta in Piemonte , consolidando il suo impegno nel valorizzare il proprio territorio e le sue eccellenze.

Che cos’è "Gite Fuori Porta in Piemonte"?

" Gite Fuori Porta in Piemonte " è un progetto nato nel 2020, durante la pandemia, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza e la diversità del territorio piemontese attraverso l’uso consapevole e strategico degli strumenti digitali. Nel corso degli anni, il progetto ha registrato una crescita esponenziale, diventando oggi un punto di riferimento per il turismo di prossimità in Piemonte. Grazie a una community vivace e numerosa, "Gite Fuori Porta in Piemonte" si è dimostrato capace di promuovere il territorio in maniera efficace, coinvolgendo utenti interessati a scoprire borghi, musei, esperienze culinarie, trekking e molto altro.

Il progetto "Comune Amis"

"Comune Amis" nasce per offrire ai Comuni piemontesi uno strumento innovativo per promuovere storia, arte, cultura, enogastronomia e le eccellenze locali. Attraverso sinergie, partnership strategiche e la piattaforma digitale di Gite Fuori Porta in Piemonte, il progetto punta a valorizzare il territorio e stimolare la crescita economica locale. I Comuni aderenti ottengono una vetrina digitale dedicata, la divulgazione e la promozione degli eventi organizzati e la possibilità di raggiungere una vasta audience interessata al turismo di prossimità.



Il sindaco Carlo Mancuso e l’intera amministrazione comunale di Castagnole delle Lanze si sono dimostrati tra i primi sostenitori del progetto. Queste le parole del sindaco:

“Data la grande visibilità del portale Gite Fuori Porta in Piemonte e della sua ampia community social, crediamo sia importante investire in questo progetto digitale per promuovere la bellezza del nostro Comune, del territorio delle Lanze e delle tante iniziative che si terranno nel 2025. Tra queste, la Fiera del Barbera, la prima Fiera del Tartufo Nero, la Fiera della Nocciola e il Festival Contro. Grazie a questa partnership, vogliamo valorizzare Castagnole delle Lanze come destinazione d’eccellenza per il turismo di prossimità.”

Scopriamo Castagnole delle Lanze

Piccola perla di un territorio in cui si incontrano le Langhe, il Monferrato e l’Astesana, Castagnole delle Lanze è un borgo collinare che si presta a essere visitato in giornata, oppure nell’arco di un weekend di pausa dalla città.

Incorniciate da infinite distese di vigne e noccioleti, le sue vie rappresentano un perfetto connubio di arte, storia ed eccellenze enogastronomiche, mantenendo vive le più antiche tradizioni locali. La lunga e complessa storia di Castagnole si traduce in un ampio ventaglio di attrazioni, che permettono di intervallare le degustazioni nelle cantine con visite all’insegna dell’arte e della cultura.

Castagnole delle Lanze è riconosciuto come uno dei Borghi più Belli d’Italia e ha ricevuto la prestigiosa Bandiera Arancione, il certificato di qualità turistica e ambientale conferito dal Touring Club Italiano.

Il Comune è noto anche per le sue produzioni vitivinicole di eccellenza, tra cui Barbera, Dolcetto e Moscato d’Asti. La sua iniziativa "Adotta un filare", unica in Italia, permette di adottare 20 metri di vigneto di Barbera d’Asti, ricevendo in cambio 12 bottiglie di vino "Lanze" prodotte direttamente dal Comune.

Un borgo ricco di storia e cultura

Nel borgo antico di Castagnole, situato in collina, si possono ammirare edifici storici come la Chiesa di San Pietro in Vincoli e la Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert. Le radici storiche del Comune risalgono al Medioevo, quando Castagnole faceva parte dei domini del Comune di Asti e, successivamente, della Casa Savoia.

Oggi, con l’adesione al progetto Comune Amis, Castagnole delle Lanze rafforza il suo ruolo come meta turistica d’eccellenza, pronta a condividere con il pubblico la sua storia, le sue tradizioni e il suo futuro.

