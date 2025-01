Livio Tranchida ospite di DixTV: "L'eccellenza del Santa Croce sta nel grado di umanizzazione delle cure" [VIDEO]

Livio Tranchida, da maggio del 2023 commissario e poi direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, è stato ospite di DixTV, la nuova televisione digitale del gruppo editoriale More News.

Intervistato da Barbara Simonelli, ha parlato di eccellenza, quella riconosciuta al Santa Croce a livello nazionale. Ma anche di come il sistema sanitario pubblico sia obbligato ad abbracciare il cambiamento, per non restarne stritolato. Come? Riorganizzando il sistema, a partire dal rapporto tra ospedali e territorio. "Se io avessi un euro non lo investirei in ospedali, ma in prevenzione sul territorio. Questa è la vera scommessa", ha detto

Con una convinzione: si possono avere tutte le migliori tecnologie, ma la differenza la fanno sempre le persone. E le persone sono la vera eccellenza del Santa Croce e il grado di umanizzazione delle cure. La persona al centro è ciò a cui la sanità pubblica non può abdicare.

Qui l'intervista del dottor Tranchida