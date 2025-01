Domani sabato 1 febbraio alle 16,30 allo Spazio culturale piemontese ( corso Roma 4 a Saluzzo ) si terrà un incontro sul tema delle “Frodi alimentari” a cura del dottor Gianpiero Oggero, medico veterinario. Informarsi per difendersi la finalità della conferenza in cui si parlerà di sofisticazione, contraffazione, alterazione degli alimenti in funzione della sicurezza alimentare.

Ingresso libero, offerta consapevole. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero: 338 3478696.