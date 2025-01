Bra, il Caffè letterario festeggia il Santo dei giovani con il libro “Don Bosco, una vita in gioco”

Il Caffè letterario di Bra festeggia san Giovanni Bosco con il libro fresco di stampa “Don Bosco, una vita in gioco. Episodi e giochi linguistici per scoprire il Santo dei giovani” di Claudio Russo (Elledici).

Il volume presenta la vita di don Bosco in oltre venti episodi, brevi e di facile lettura: Giovannino saltimbanco, migrante in cerca di lavoro per mantenersi gli studi, l’incontro con don Calosso, gli studi a Chieri, la «Società dell’allegria», l’Ordinazione sacerdotale, la nascita dell’Oratorio, la tutela dei diritti dei giovani lavoratori, i primi ragazzi accolti a Valdocco, l’apertura dei laboratori, i Salesiani, le Suore salesiane, i missionari per l’America, la costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice... Don Bosco non si accontentava di essere un semplice parroco, il suo sogno era di stare accanto ai giovani e trasformarli in onesti cittadini e buoni cristiani.

Ogni episodio si conclude con una parola chiave da scoprire attraverso un originale gioco linguistico e alcune domande per riflettere sulla parola chiave. Destinatari del libro sono i bambini a partire dagli 8 anni e i ragazzi.

Per don Bosco, l’educazione doveva essere integrale e insegnare uno stile di vita in cui la fede fosse la fonte della felicità. Metteva l’accento su un’educazione buona e solida e sviluppò un proprio sistema educativo basato sull’amorevolezza, la ragione e la religione.

La domenica di Pasqua del 1934, Pio XI proclamò don Bosco santo. La sua festa si celebra il 31 gennaio, che segna l’anniversario della sua morte in terra, ma anche della sua nascita in cielo. Giovanni Bosco è il patrono degli insegnanti, dei giovani, degli studenti e degli editori.

Per acquistare il libro scrivi a: vendite@elledici.org - telefona a: 011 955 2111 (dal lunedì al giovedì, con orario 09/12 e 13/15), vai sul sito: www.elledici.org; nelle librerie religiose.

Un po’ di biografia

Claudio Russo, salesiano cooperatore di Torino, è autore di libri su san Giovanni Bosco e su figure della Famiglia salesiana. Per la Elledici ha scritto: Michele Magone (2006); Francesco Besucco (2007); Don Bosco, pensieri per una buonanotte (2010); Don Bosco, parole che educano (2012); Laura Vicuña (2013); Don Bosco, insegnaci a pregare (2014); Don Bosco ragazzo come te (2014); Don Bosco, un grande! (2017); Santi, perché no? (2019), Buongiorno con Don Bosco (2021).