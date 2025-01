CIDIMU Cuneo: un anno di successi e nuove prospettive per il 2025

È tempo di bilanci e di progetti per il futuro per l’Istituto CIDIMU di Cuneo a quasi un anno dalla sua inaugurazione - avvenuta lo scorso 8 marzo 2024 alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi e del Vice Sindaco di Cuneo Luca Serale - in via degli Artigiani 30. Una struttura importante per la sanità del territorio cuneese e non solo, con i suoi 1.900 metri quadrati distribuiti su tre piani e un’ampia gamma di prestazioni che rendono l’istituto un presidio sanitario efficiente, all’avanguardia e completo.

Nel suo primo anno di vita, l’Istituto CIDIMU di Cuneo ha accolto circa 12.000 pazienti per un totale di oltre 35.000 prestazioni.

Punta di diamante del centro, rispetto alla precedente offerta, la presenza di servizi di rilievo come il Punto Prelievi, il Reparto di Odontoiatria, la Risonanza Magnetica ad alto campo e la Chirurgia Ambulatoriale Complessa (CAC). Anche su questo tema il bilancio è più che positivo: nel 2024 sono state svolte 5.000 Visite Specialistiche, 3.000 prelievi e 400 appuntamenti odontoiatrici.

Ma ora CIDIMU Cuneo guarda al futuro, con prospettive di crescita importanti e un ulteriore ampliamento del ventaglio dei servizi offerti al cittadino. Nel 2025, oltre alla possibilità di prenotare anche esami endoscopici, CIDIMU annuncia l’apertura del servizio Chirurgia Ambulatoriale Complessa al quale seguirà anche un incremento nel 2025 della tipologia di interventi ad esso collegati. Infine, sarà attivato nell’esercizio in corso il servizio Medico-Chirurgico diurno che sottolinea l’impegno del Gruppo come leader nazionale della sanità privata italiana.

I temi sono stati discussi il 30 gennaio nella sede di Cuneo dal Dr. Ugo Riba, fondatore e amministratore unico di Gruppo CIDIMU e dal Dr. Francesco Morabito, occasione per ribadire l’impegno ad offrire un servizio sanitario di altissima qualità nel tessuto cuneese.

Gruppo CIDIMU - con 14 Istituti tra Piemonte, Lombardia e Veneto - è un'eccellenza riconosciuta nei settori degli ultrasuoni, della diagnostica per immagini, della diagnostica elettrofisiologica ed endoscopica. Più recentemente, in alcuni Istituti piemontesi e lombardi, è stata implementata l’offerta sanitaria con la chirurgia ambulatoriale complessa, la chirurgia dentale e l’odontostomatologia. L’Istituto delle Riabilitazioni IRR di Torino, accreditato dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, ha ricevuto la prestigiosa certificazione internazionale di "Collaborating Center" conferita a soli 5 Istituti in Italia e 23 nel mondo. Dal 2023 Gruppo CIDIMU è partner di Exclusive Brands Torino.