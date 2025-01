Germania, respinta nuova legge su migranti: Afd attacca

(Adnkronos) -

Respinta al Bundestag la controversa legge sui migranti presentata in Germania dal blocco conservatore all'opposizione Cdu/Csu. Oggi 31 gennaio hanno votato contro la legge, presentata da Cdu/Csu e sostenuta dal partito di estrema destra AfD, 350 deputati, mentre 338 hanno votato in favore e cinque si sono astenuti. I presenti erano 693.

Il voto viene seguito da reazioni veementi in vista delle elezioni del 23 febbraio. "Questo è stato lo smantellamento di Friedrich Merz come candidato alla cancelleria", dice Alice Weidel, leader e candidata cancelliera di Afd, sparando a zero contro il leader della Cdu. "Friedrich Merz è scattato come una tigre ed è finito come uno zerbino", aggiunge. Per Weidel ad affossare la legge è stata "l'implosione del partito conservatore", che ha dimostrato che Merz "non può essere cancelliere" e "non può essere candidato cancelliere".

La legge sui migranti, il piano in 5 punti

Se il leader della Cdu ha avuto defezioni interne, in particolare dopo l'intervento dell'ex cancelliera Angela Merkel che ha duramente criticato il fatto che il suo partito potesse affidarsi al sostegno dell'estrema destra, l'Afd ha votato compatta per la legge: "Non ci sono tra di noi dissenzienti che pugnalano una giusta causa alla schiena", conclude Weidel.

Merz non si pente di aver presentato la legge sull'asilo al Bundestag: "Personalmente sono molto contento che almeno ci abbiamo provato", dice. Sono 12 i parlamentari della Cdu-Csu che hanno votato contro, riferisce Merz, dicendosi comunque "grato" al suo gruppo parlamentare che "ha sostenuto" il suo provvedimento. Poi l'attacco a Spd e Verdi: "La svolta sulla questione dell'asilo è fallita a causa loro".

I Verdi tedeschi si dicono sollevati per il fatto che sia stata respinta la controversa proposta di legge per irrigidire la politica sull'immigrazione. Ma una dei capogruppo al Bundestag, Britta Hasselmann, parlando di una buona notizia al termine di una giornata molto difficile, sottolinea come negli ultimi giorni siano apparse "ampie crepe" nella tenuta del centro democratico, in riferimento alla disponibilità della Cdu di accettare i voti del partito di estrema destra Afd a sostegno della propria proposta di legge.

"Nessuno può essere felice di questo", aggiunge, mentre la sua collega, Katharina Droge, accusa i conservatori di aver ricattato gli altri partiti per andare al voto, seguendo il motto "accettate, altrimenti noi voteremo con i nazisti". "Potete vedere come sia già distruttivo per la democrazia per la democrazia parlamentare quando le forze democratiche fanno accordi con l'estrema destra", conclude.