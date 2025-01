Il meteo: ancora maltempo nel fine settimana, migliora da domenica

Una goccia fredda in quota in discesa dall'Europa centrale verso sud innescherà una nuova fase di maltempo tra oggi e domani 1° febbraio. Attese piogge anche intense in Liguria e nevicate fino 800/900 m sulle Alpi. Migliora da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 31 gennaio e domani sabato 1° febbraio. Cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse sulla Liguria, accompagnate da temporali sul levante. Precipitazioni diffuse dalla serata anche sul Piemonte e per tutta la giornata di domani. Nevicate generalmente oltre i 900 m sulle Alpi, nella nottata potranno scendere localmente fino 600 m su cuneese. Accumuli oltre i 10/20 cm al di sopra dei 900/1000 m.

Temperature nella norma o poco sotto, con massime tra 8 e 11 °C oggi, mentre domani in calo fino 5/7°C su pianure. Sulle coste rimarranno stazionarie o solo in lieve calo. Minime domani mattina comprese tra 4 e 8 °C.

Venti assenti o deboli variabili oggi, da deboli a localmente moderati orientali domani su pianure, mentre moderati o localmente forti da nord su savonese, parte del genovese e dell'imperiese.

Da domenica 2 febbraio. Il rinforzo di un'alta pressione sull'Europa centrale farà iniziare una nuova fase stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone più elevate e possibili nebbie nelle pianure più in basso e nelle vallate, con correnti mediamente orientali che porteranno temperature più fresche durante la seconda parte della settimana. Possibili anche locali gelate o brinate notturne.

