In arrivo sull'Italia un ribaltone meteo, le previsioni per inizio febbraio

(Adnkronos) -

Febbraio inizia con un ribaltone meteo in Italia, secondo le previsioni relative ai prossimi giorni. Lunedì 3 febbraio maltempo con il rischio di rovesci temporaleschi piuttosto forti in particolare da Roma in giù: ombrelli aperti al Sud e sulle due Isole maggiori a causa del passaggio di un ciclone Mediterraneo che condizionerà il tempo già dal prossimo weekend.

Il quadro propone condizioni lontanissime dal tipico inverno. Da martedì 4 febbraio, ecco una rinnovata stabilità atmosferica grazie all'espansione verso est dell'anticiclone delle Azzorre che abbraccerà buona parte dell'Europa centro occidentale e del bacino del Mediterraneo. Queste condizioni resisteranno almeno fino al weekend successivo con prevalenza di sole e assenza di precipitazioni sottolinea iLMeteo.it.

Come capita spesso in inverno, alta pressione non significa solamente bel tempo e cielo sereno. Sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro, infatti, a causa del ristagno nei bassi strati dell'atmosfera di aria più umida e fredda, unitamente alla scarsa ventilazione, potrebbero tornare le nebbie. Le temperature si manterranno in linea con il periodo o leggermente sotto, a causa degli spifferi di aria più fredda in ingresso dai quadranti orientali, facilitati dalla disposizione particolare dell'anticiclone.

Il vero freddo per ora rimane lontano dall'Italia. Tuttavia entro la metà del mese potrebbe esserci una nuova svolta a livello emisferico con l'arrivo di masse d'aria gelide in discesa dalla Russia.