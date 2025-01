Sanremo, Annalisa: "Rifiutata co-conduzione per cast affollato? Non è vero"

(Adnkronos) - Annalisa smentisce con decisione, via social, le indiscrezioni su un suo rifiuto alla co-conduzione di Sanremo 2025 motivato da un cast troppo affollato. La cantante, che peraltro sarà a Sanremo nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, per duettare con Giorgia sulle note di 'Skyfall' di Adele, dopo aver letto delle ricostruzioni di stampa - che recitavano, fra l'altro, "dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell'Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: 'Io con quelli non ci salgo'" - ha scritto sui suoi profili social: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci".