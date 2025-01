Volley A2M. Cuneo va a Catania, Marco Volpato: "Più dura di Siena, ma finalmente siamo al completo" [VIDEO]

Settimo turno del girone di ritorno per la A2 maschile, con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in trasferta sul difficile campo di Catania. Match che la squadra allenata da Matteo Battocchio giocherà nella giornata di domani, sabato 1 febbraio alle ore 18: avversario di turno la Cosedil Saturnia Aci Castello.

All’andata, quando sulla panchina dei siciliani sedeva ancora l’ex Camillo Placì (ha abbandonato qualche settimana dopo per motivi personali, sostituito da Paolo Montagnani), la spuntò Cuneo al tie break in una partita strana: quattro parziali netti per una o l’altra squadra ed un quinto set combattuto e vinto sul fil di lana da Sottile e compagni.

Entrambe le squadre si presentarono all’appuntamento incomplete, Cunoo senza Pinali mentre ad Aci Castello mancava Lucconi: domani l’approccio al match sarà diverso. La MA Acqua S.Bernardo per la prima volta in stagione potrebbe affrontare gli avversari a ranghi completi, anzi con un giocatore in più. In settimana è giunto il tesseramento del brasiliano Maciel, che dopo qualche allenamento effettuato con i compagni è disponibile per scendere in campo.

Se giocherà lo deciderà ovviamente Matteo Battocchio: radio infermeria parla infatti di un Giulio Pinali in netta ripresa nelle condizioni fisiche. L’opposto emiliano ha disputato una buona sessione di allenamenti settimanali e potrà contendersi il posto con Maciel, uno intercambiabile all’altro: finalmente Davide Brignach potrà rifiatare un po’. L’apporto del brasiliano potrebbe tornare utile anche per un eventuale cambio in posto-4, qualora ce ne fosse bisogno: Maciel, infatti, può ricoprire tranquillamente il ruolo.

Per Daniele Sottile sembra finalmente essere giunto il momento di “divertirsi” a far attaccare più ripetutamente le sue bocche da fuoco di banda. Senza dimenticare ovviamente il gioco al centro, schema nel quale il regista siciliano è maestro.

Ad un centrale il compito di presentare l’incontro di Catania: Marco Volpato traccia la linea tra la partita persa domenica in casa contro Siena e quella di domani pomeriggio con la Cosedil Saturnia. La nostra video intervista qui sotto:

Ex di giornata saràche la scorsa stagione giocò con la formazione etnea in Superlega. "Mimmo" è fiducioso: "

Il libero campano elogia i compagni: "Questo gruppo per me è uno dei migliori che ho avuto, c'è equilibrio tra i ruoli e tutti si va nella stessa direzione. Andiamo a Catania per giocarci la partita, senza paura di un avversario forte, che rispettiamo ovviamente ma vogliamo battere".