Gabriella Bonino, l’avventura a "Io Canto Senior" si ferma in finale

Si è fermata in finale l’avventura di Gabriella Bonino, assistente all’autonomia di Castagnito, a Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 dedicato ai cantanti over 45, condotto da Gerry Scotti e diretto artisticamente da Roberto Cenci. La serata conclusiva, andata in onda venerdì 31 gennaio, ha visto il trionfo di Alessandro Rea, che si è aggiudicato il titolo di primo vincitore del programma e un montepremi di 30mila euro in gettoni d’oro.

Dodici i concorrenti che si sono sfidati nell’ultimo atto della competizione, sostenuti dai loro coach-capitani Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Lola Ponce e Benedetta Caretta e valutati dalla giuria composta da Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Per Gabriella Bonino, un’esperienza indimenticabile e una crescita personale che ha condiviso con emozione sui social.

"Questo immenso ballo in maschera, a cui ho partecipato con la mia vera faccia, per me è terminato. Sono contentissima di essere arrivata in finale e di aver partecipato a tutte le puntate! Con la canzone che mi è stata assegnata, non prevedevo sicuramente un piazzamento migliore, ho fatto fin troppo, quindi va benissimo così. Quelle due imperfezioni notate da Amendola devo ancora capire dove siano, giuria sempre troppo severa con me!", ha scritto con ironia.

Un percorso che l’ha portata da Castagnito al grande palco della televisione nazionale, un salto che non ha mai dato per scontato: "Sinceramente, sono molto soddisfatta di me stessa: per essere una ‘piccola’ karaokista autodidatta, totalmente estranea al mondo dello spettacolo, in mezzo a concorrenti quasi tutti abituati a lezioni di canto, sale di registrazione, palcoscenici, serate e pubblico, me la sono cavata egregiamente. Mai avrei pensato che io, povera pellegrina catapultata in uno studio televisivo importantissimo, sarei arrivata in finale".