“La Ciciu Baldoria”: in arrivo a Villar San Costanzo il primo Carnevale della Valle Maira

L’attesa sta per finire e l’entusiasmo è alle stelle: è in arrivo la “Ciciu Baldoria”, il primo incredibile Carnevale della Valle Maira a Villar San Costanzo. Appuntamento domani pomeriggio, domenica 2 febbraio, alle ore 14 con la sfilata dei carretti trainati a mano e i gruppi mascherati per le vie del paese dei Ciciu. Ci saranno maschere di tutto il territorio e ben 7 carri allegorici, per un totale di oltre 350 figuranti. Ad aprire la sfilata sarà la banda San Luigi di Dronero.



Al microfono il mitico Andrea Caponnetto ed alla consolle l’energia di dj Pog, per un Carnevale pieno di energia e divertimento. E tra le maschere ci sarà anche lui: Giuanin Pajalunga. Nato nel 1907 e morto nel 1985, Pajalunga faceva il becchino, portando in carrozza le salme lungo le vie della città prima della sepoltura, accompagnato dai suoi due fedeli cavalli: Ciro e Nello.



A quarant’anni dalla sua dipartita, grazie al dronerese Gianfranco Massimo che da oltre dieci anni rende omaggio a questa figura, scenderà nuovamente dal Paradiso, emozionatissimo quest’anno di partecipare alla prima sfilata di Carnevale a Villar San Costanzo. Ieri mattina Pajalunga è stato convocato direttamente in Comune dal sindaco Stefano Ribero, di cui ci giunge il bellissimo filmato realizzato da Andrea Caponnetto.

“Sono stato convocato a Villar San Costanzo - ci racconta Gianfranco Massimo che veste i panni di Giuanin Pajalunga - dove peraltro risiedo da oltre 25 anni. Ho trovato un sindaco ed un’amministrazione davvero disponibili e, oltre a loro, anche la Pro Villar, il Team Morra più un gruppo di amici che si sono impegnati al massimo in questa nuova sfida molto ambiziosa, organizzando in meno di dieci giorni una sfilata. Villar parte da zero in quanto, nonostante la sua ricca storia, non ha mai avuto le sue maschere, ma essendo presente un super gruppo (che ho paragonato al motore di una Ferrari) molto esperto e motivato, ha tutti i requisiti per andare lontano. Non potevamo certo deludere le oltre 500 persone che si sono prodigate per l’allestimento dei carretti e dei gruppi carnevaleschi, impiegando tempo e denaro. E per i quarant’anni dalla dipartita di Pajalunga ho voluto anche fare un omaggio a tutti i droneresi, grazie all’amico Raffaele Romano. Esposte nella vetrina del suo negozio ci sono infatti alcune fotografie di Pajalunga. Tra queste c’è anche la gigantografia di una foto regalata a Pajalunga da Enzo Giordano (Giotto), suo autista nel carnevale. Poco prima di morire, Pajalunga consegnò la gigantografia a Paolo Riba, affinché la esponesse tutti gli anni a Carnevale dronerese. È stato proprio Riba che, dopo qualche tempo che io avevo iniziato a far ritornare Pajalunga dal Paradiso, me ne ha fatto dono, affinché io continuassi questa tradizione. Onorare, mantenere e divulgare la cultura e la storia dei nostri paesi è un dovere. A tutti i droneresi, quindi, va questo dono. Che grande emozione invece per la Ciciu Baldoria. Domani per Pajalunga sarà un vero onore partecipare alla prima sfilata di Carnevale a Villar San Costanzo. Mi raccomando non mancate e ricordatevi: W le Baldorie e W il Carlévè! Aléghèr".



Domani pomeriggio al termine della sfilata del Carnevale, ci sarà una grande festa di chiusura alla Casa delle Idee con animazioni e musica per cortei e famiglie, rinfresco per le maschere e servizio bar e panini per tutti.