Segnalato sui social un nuovo autovelox a Racca di Guarene. "Ma si tratta di una telecamera"

La notizia di un presunto autovelox installato a Racca, frazione di Guarene, lungo la strada regionale Alba-Torino, ha scatenato un’ondata di commenti e condivisioni sui social, culminando in un fraintendimento chiarito dalla polizia locale di Guarene. A precisare la situazione è il sindaco Simone Manzone, che ha spiegato: "Non si tratta di un autovelox, ma di una telecamera. Questo dispositivo amplia le risorse a disposizione della nostra polizia locale per garantire maggiore sicurezza. È un investimento fatto con buon senso, in collaborazione tra il comando e l’amministrazione. Il nostro obiettivo è semplice: far vivere Guarene come un paese sicuro per chi ci abita, lavora o lo attraversa."

Il sindaco ha poi elogiato il comando per la gestione della comunicazione: "La risposta della polizia locale alla falsa notizia è stata straordinaria, con quell’ironia che sa sdrammatizzare ma, al tempo stesso, informare con chiarezza."

La polizia municipale di Guarene, attraverso i propri canali ufficiali, aveva, infatti, smentito la notizia con un post ironico: "Ovviamente è una fake news... Peccato che in poche ore oggi Facebook sia stato inondato di condivisioni di questa foto e della falsa notizia, dando parecchio lavoro ai vari leoni da tastiera (identificati)".

La telecamera, già attiva, non rappresenta un dispositivo punitivo, bensì un supporto per il monitoraggio delle strade e la sicurezza collettiva. Il sindaco Manzone ha concluso sottolineando il lavoro capillare della polizia locale: "Grazie all’impegno costante del nostro personale, possiamo garantire un servizio sei giorni su sette, curando ogni dettaglio per la sicurezza del territorio."