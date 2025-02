La BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi sostiene le cure di un giovane senegalese cardiopatico

“Un’insufficienza aortica grave e una moderata insufficienza mitralica, che giustificano un intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con una protesi meccanica”. È la diagnosi medica scritta all’interno della cartella clinica di Matar Gningue, un adolescente senegalese del villaggio di Baboucar Tombou, a 200 km da Dakar, che la Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi ha deciso di aiutare coprendo interamente le spese per l’operazione al cuore e la successiva degenza cui dovrà andare incontro il 15enne. Chi volesse sostenere le future cure del giovane ragazzo anche dopo l’operazione, potrà farlo tramite bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi e intestato a “Amici di Baboucar”.

Iban: IT92R0875346620000000101366.

“La nostra donazione permetterà a Matar di affrontare questo intervento salvavita, garantendogli una prospettiva di salute migliore e un futuro più sereno – dichiara Sergio Bongioanni, direttore generale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi -. Matar, proveniente da una famiglia numerosa con risorse economiche limitate, negli ultimi anni ha affrontato diversi problemi di salute. Tre anni fa, infatti, complice un intervento al femore, gli è stata diagnosticata questa grave insufficienza aortica e mitralica e ora è giunto il tempo di intervenire. Siamo orgogliosi di poter contribuire a migliorare la vita di Matar: la nostra banca crede nel valore della solidarietà e nell’importanza di investire nel benessere delle persone, anche oltre i confini del nostro territorio”.

A portare la situazione clinica del giovane all’attenzione della Banca sono stati quattro volontari – Francesco Bernardini di Cuneo, Giovanna Ambrogio di Beinette, Giulia Cagnotti e Matteo Carletto di Fossano, riunitisi nel gruppo “Amici di Baboucar”. I quattro amici, da sedici anni dedicano circa due settimane all’anno al villaggio di Baboucar, recandosi sul posto.

“Il nostro impegno si concretizza in una serie di iniziative volte a migliorare le condizioni di vita e il futuro degli abitanti del villaggio, con particolare attenzione ai bambini – dicono -. Ogni anno (l’ultima visita è stata a febbraio 2024, ndr), arriviamo portando valigie cariche di abbigliamento per l’infanzia, medicinali, quaderni e materiali scolastici. Non abbiamo mai smesso di sostenerli, nemmeno durante la pandemia, grazie alla collaborazione con il direttore della scuola e con persone di fiducia che operano nel villaggio che ci hanno portato a conoscenza della situazione di Matar. Tutto ciò che viene donato è destinato esclusivamente a beneficio di bambini come lui e della comunità, senza alcun rimborso spese per i membri del nostro gruppo operativo che si reca in Senegal”.